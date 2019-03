Fußball-Landesliga Orlando beendet das Zittern

Geislingen / Von Frank Höhmann

Ein Geislinger freute sich besonders über den Sieg. Karlo Petricevic vergab beim Stand von 2:0 in der 45. Minute einen Foulelfmeter und ließ die vorzeitige Entscheiduung aus. Petricevic schoss zwar mit Schmackes, aber zu mittig, Keeper Dennis Kirsch parierte und gab seinem Team für die zweite Hälfte neuen Mut. „Da hätte das Spiel kippen können“, gestand der frühere SC-Spieler und -Manager Lutz Siebrecht. Am letztlich verdienten 3:1-Sieg der Geislinger gegen keinesfalls wie ein Abstiegskandidat auftretende Blausteiner gab es jedoch nichts zu rütteln.

„Nach dem Gegentreffer haben wir auf 4-1-4-1 umgestellt und die Bälle nicht mehr nur nach vorne gebolzt, sondern wieder Fußball gespielt“, sagte Geislingens Trainer Jasko Suvalic. Die Hereinnahme des zuletzt angeschlagenen Yasin Ceküc beendete das Zittern. Mit dem 27-Jährigen kam wieder deutlich mehr Zug in die Angriffsaktionen der Gastgeber. Ceküc war es schließlich, der den Treffer zum 3:1 durch Nicola Orlando auflegte. „Es war wichtig, wieder für Entlastung und mehr Druck nach vorne zu sorgen“, sagte der Torvorbereiter, der in der Schlussphase das Ergebnis hätte auf 4:1 ausbauen können. Das wäre aber des Guten zu viel gewesen, denn so schlecht hatten sich die Blausteiner vor 200 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz an der Michelberghalle nicht präsentiert.

Gewohnt stark agierten die Kicker von der Blau bei Freistößen und Eckbällen. Zwangsläufig fiel der Anschlusstreffer durch Marius Veith, der nach einem Verwirrspiel im Strafraum am schnellsten reagierte, nach einer Standardsituation (53.). Fortan mussten die Geislinger um die drei Punkte bangen, die sie in den ersten 45 Minuten vergessen hatten einzutüten.

Per Doppelschlag waren sie in Führung gegangen: Zunächst verwertete Orlando ein perfektes Zuspiel von Yannick Ruther zum 1:0 (21.). Zwei Minuten später klingelte es erneut im Blausteiner Gehäuse. Wieder bereitete Ruther vor, und diesmal netzte Karlo Petricevic zum 2:0 ein.

In der Folge kämpften sich die Gäste in die Begegnung, schnupperten nach dem Wechsel mehrmals am Ausgleich, ehe das Geislinger Zittern 13 Minuten vor Schluss nach Orlandos zweitem Treffer ein Ende hatte. „Die drei Punkte zum Auftakt sind sehr wichtig“, sagt Ceküc sichtlich erleichtert über den gelungenen Punktspielauftakt in das Jahr 2019. „Jetzt hoffen wir, in zwei Wochen gegen Ebersbach wieder im heimischen Stadion spielen zu können“, sagte Orlando. Ein Heimspiel am Samstag im Eybacher Tal, fürchtet er, „hätte unserem Rasen zu diesem frühen Zeitpunkt nicht gut getan“.

Orlando hatte bereits vor der Partie positive Signale ausgesendet: Der Spielführer bleibt dem Landesligisten weitere zwei Jahre erhalten. „Er hat sich sehr gut in seine Führungsrolle reingefunden“, sagt Abteilungsleiter Andi Strehle. Yannick Ruther und Strehles Sohn Lukas bleiben ein weiteres Jahr. Besonders von dem vor der Saison vom FTSV Kuchen gekommenen Ruther erhofft man sich noch mehr. Der Stürmer geht unheimlich weite Wege und agiert sehr mannschaftsdienlich, wie die beiden Torvorlagen gegen Blaustein unterstreichen.

SC Geislingen: Pangerl – Heinzmann, Schöll, Klein, Bäumel, Grupp, Petricevic, Karahan (85. Mädel), Orlando, Feldmeier (76. Sönmez), Ruther (69. Ceküc).