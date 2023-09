Zuhause will es beim Göppinger Sportverein in dieser Oberliga-Saison derzeit nicht so richtig klappen. Während die Coveli-Truppe auswärts noch ungeschlagen ist, war das 1:2 (1:1) am Freitagabend gegen den FC Holzhausen schon die zweite Niederlage im fünften Heimspiel. Nach gutem Beginn und verdi...