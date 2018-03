Nellingen Obere Fils verliert weiter

Nellingen / swp

Der TSV Obere Fils kommt in der Fußball-Bezirksliga auch mit neuem Trainer nicht in die Spur. Im zweiten Spiel unter dem im Januar installierten Chefcoach Ömer Telci kassierte der TSV die zweite Niederlage. Nach dem 0:2 in Neidlingen am Sonntag unterlag der Tabellenletzte auch gestern Abend im Kellerduell beim Viertletzten TV Nellingen 0:2. Nach der Pleite trennen Obere Fils nun schon elf Zähler vom Relegationsplatz, das zweite Jahr Bezirksliga droht das letzte zu werden. In einem Spiel mit nur wenigen Höhepunkten und noch weniger Torchancen auf beiden Seiten gewannen die Gastgeber nach Treffern in der 11.und 66. Minute verdient. In des Gegners Hälfte agierte der TSV beim finalen Ball häufig zu unpräzise und kam so kaum zu Abschlüssen.