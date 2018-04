Fußball-Bezirksliga Nur zu gewinnen reicht nicht mehr

TSV Obere Fils vor langer Abschiedstournee

Zwölf Punkte Rückstand zum rettenden Ufer, Schlusslicht TSV Obere Fils beschäftigt sich langsam mit den Planungen für die Kreisliga A. Um drinzubleiben, müsste schon eine Siegesserie her. Woher die kommen soll, weiß auch Trainer Ömer Telci nicht. „Man kämpft, solange es geht“ um den Bezirksliga-Verbleib, sagt er vor dem Heimspiel am Sonntag gegen die SG TT Göppingen. Es könnte der Beginn einer langen Abschiedstournee sein, die bis zum letzten Spieltag am 10. Juni dauert.

Die Zukunft ist noch offen. Bislang steht weder fest, dass der Trainer des TSV auch kommende Saison Ömer Telci heißt, noch wie sich die Mannschaft zusammensetzt. In den nächsten Tagen will sich Telci mit der Vereinsführung zusammensetzen, um gemeinsam mit ihr eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen.