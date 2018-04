Fußball Nur für Überzeugungstäter

Geislingen/Nellingen / Von Thomas Friedrich

Manche seiner Spieler, sagt TKSV-Trainer Ercan Akinci, haben sich „im Kopf mit dem Abstieg schon abgefunden“. Für die hat der Coach des Tabellenvorletzten keine Verwendung mehr. Morgen um 15 Uhr im Derby der Kreisliga A 3 gegen den SC Geislingen II setzt Akinci nur noch auf Überzeugungstäter: Spieler, die „mit Herz und Seele dabei sind“ und noch an Rettung glauben.

Den Coach ärgern noch immer die vergangenen Partien, in denen die Seinen bis zum ersten Gegentor vieles richtig machten. Nach dem 0:1 haben sie „die Arbeit verweigert und viele dumme Fehler gemacht“, die dann in heftigen Klatschen mündeten. Derzeit trennen den TKSV sieben Zähler vom Relegationsplatz, Akinci hat das Stadtderby zum „Spiel der letzten Chance“ ausgerufen. Nur ein Sieg hilft dem TKSV noch weiter, im Falle einer Niederlage dürften sich noch mehr Spieler im Kopf mit dem Abstieg abfinden.

Mit diesem Thema hatte sich der SC Geislingen II lange Zeit nicht beschäftigen müssen. Nach einem Remis und zwei Pleiten aus den vergangenen drei Spielen ist der Vorsprung auf den Relegationsplatz auf fünf Zähler geschmolzen. Trainer Naim Ponik macht sich dennoch keine Sorgen, weil „die Leistung der Mannschaft stimmt“. Was zuletzt fehlte, war eine brauchbare Chancenverwertung. Die sollen die Geislinger morgen beim Vorletzten und am Dienstag zu Hause gegen den Viertletzten SG Jebenhausen/Bezgenriet wiederentdecken. Sie sollen möglichst zweimal gewinnen, dann braucht Ponik „über das Thema Abstiegskampf nicht mehr zu reden“. Verzichten muss der SC auf Serdar Tekin (Meniskus-OP) sowie auf Ramiz Önder und Urlauber Mike Ebinger. Beim TKSV gibt’s morgen keine Vetternwirtschaft. Dervis Sevdi fällt mit Sicherheit aus, der Einsatz seines angeschlagenen Cousins Alattin Sevdi entschied sich gestern Abend im Abschlusstraining.

Heimstärke als Trumpf

Öztürk Karatas will am Saisonende gleich zweimal die Zugehörigkeit zur Kreisliga A feiern. Mit der SG Nellingen kämpft der derzeit verletzte Spielertrainer um den Aufstieg, für kommende Saison steht er beim FV Senden im Wort. Nellingen trennt als Tabellendritter nur ein Zähler vom Relegationsplatz, den der morgige Gast TSV Herrlingen einnimmt. Senden hat in der Kreisliga A 3 Donau/Iller zwei Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsrang. Karatas geht fest davon aus, dass kommende Saison „beide in der Kreisliga A spielen“.

Nur bei den Nellingern kann er noch selbst etwas beitragen. Nicht mehr als Spieler, nach einer Meniskus-OP ist die Saison für ihn gelaufen. An der Außenlinie will er die Seinen in die Relegation pushen, die Meisterschaft hält er angesichts sieben Punkten Rückstand auf Scharenstetten für entschieden.

Im Vierkampf um Platz zwei mit Herrlingen, Amstetten und Ballendorf glaubt Karatas einen unschlagbaren Trumpf in den Händen zu halten. Die Nellinger erwarten sämliche Mitkonkurrenten, und zu Hause, stellt er fest, „da sind wir eine richtige Nummer“. Die SG ist als einziges Team der Kreisliga B Alb auf eigenem Platz noch nicht gestolpert und hat sämtliche Heimspiele gewonnen. Zu Hause „steht eine andere Mannschaft auf dem Platz“, sagt Karatas. Vor Auswärtsspielen dagegen fühlen sich die Seinen „als werde ihnen etwas weggenommen“ – häufig sind es die Punkte.