Kreis Göppingen 5:0, 7:6 und 3:1 – Torflut in der Bezirksliga

Kreis Göppingen / swp

Im Spiel zwischen der Spielgemeinschaft und dem FTSV Kuchen fallen 13 Treffer. Meister SC Geislingen souverän, für Faurndau ist der Klasenerhalt noch möglich.

SC Geislingen – VfL Kirchheim 5:0

(höh). Die Kirchheimer konnten dem Spitzenreiter zu keiner Phase der Partie Paroli bieten. Der SC startete gewohnt druckvoll und nutzte gleich seine erste Chance zur Führung. Karlo Petricevic, am Samstag 25 Jahre alt geworden, ließ zwei Gegenspieler aussteigen und hämmerte den Ball in die Maschen (19.). Während Kirchheims Dominik Cseri das Tor auf der Gegenseite bei der besten Kirchheimer Chance knapp neben das lange Eck setzte, verwertete Marcel Mädel eine perfekt geschlagene Flanke von Julius Bäumel zum 2:0 (30.). Noch vor der Pause schlug es ein weiteres Mal im VfL-Kasten ein. Nicola Orlando schlenzte das Leder ins lange Eck (41.). Nach dem Wechsel war es Pascal Volk vorbehalten, das 100. Tor der Geislinger in dieser Saison zu erzielen (51.), welches die 120 Zuschauer besonders lautstark feierten. Nach weiteren guten Einschussmöglichkeiten traf der mit einem gefühlvollen Lupfer von Sezgin Karabiyik bediente Mädel in der 83. Minute mit seinem 17. Saisontor zum 5:0-Endstand.

Bilder vom Spektakel gibt es hier:

Neckartailfingen – Obere Fils 2:1

(me). In einem munteren Spiel erwischte Obere Fils den besseren Start und hätte nach 20 Minuten durch Marco Floridia bereits 2:0 fűhlen műssen, ehe Arthur Schneider mit einem fulminanten Freistoß in den Winkel in der 43. Minute das 1:0 fűr die Hausherren markierte. Nachdem Burak Selcuk Marco Floridia vorzűglich in Szene setzte, konnte dieser in der 63. Minute den verdienten Ausgleich erzielen. In der Schlußphase gelang den physisch stärkeren Hausherren in der 83. Minute der glűckliche Siegtreffer zum 2:1 .

FC Eislingen – TSV Berkheim 3:1

(tr). In einer chancenarmen Begegnung zeigte FC Eislingen in der Schlussphase mehr Moral und siegte nicht unverdient mit 3:1 Toren. Bereits in der 6. Minute verletzte sich Alexander Söll nach gestrecktem Bein seines Gegenspielers, doch in der 16. Minute musste für ihn Nexhmi Musliu ins Spiel. In der 39. Minute gingen die Gäste in Führung. Sebastian Franken hob einen Freistoß gefühlvoll über die Mauer und traf aus 18 Metern ins lange Eck. Eislingen erspielte sich keine nennenswerte Torchance. Dies sollte sich in Halbzeit zwei ändern. Dem eingewechselten Alperen Kidik gelang nach schöner Einzelleistung das verdiente 1:1. Gegen die nachlassenden Gäste erspielten sich die Eislinger zunehmend mehr Torchancen. In der 86. Minute schien die Eislinger Führung fällig. Nach Zuspiel von Salih Egrlic steuerte Yunus Yilmaz allein aufs Gästetor zu, doch sein Schuss kullerte am Tor vorbei. Besser machte es erneut Alperen Kidik in der Nachspielzeit, als er nach sehenswerter Kombination über Yunus Yilmaz und Salih Egrlic das Leder über die Linie drückte. Yunus Yilmaz war es dann vorbehalten in der 3. Minute der Nachspielzeit für den 3:1-Endstand zu sorgen.

FV Faurndau – Nellingen 2:0

(ms). Faurndau tauchte immer wieder gefährlich vor Nellingens Gehäuse auf und konnte ab und zu nur mit einem Foulspiel gestoppt werden. Einen dieser Freistöße aus 20 Metern schnappte sich Leu und versenkte das Spielgerät sehenswert über die Mauer in die Maschen. In Durchgang zwei sah man beiden Teams die Strapazen des Wetters an, das Spiel wurde zur absoluten Willenssache. Der FVF hatte durch Zimmermann, Klein und Hänßler riesen Möglichkeiten, den Sack zuzumachen, scheiterten aber an Nellingens Schlussmann. In einem Abnutzungskampf konnte der FVF zum Jubel der Zuschauer in der Nachspielzeit den Knopf dran machen. Licata, der Youngster im Faurndauer Sturm, setzte Lleshaj mustergültig in Szene, der nur noch ins leere Tor schieben musste.

TSV Deizisau – FC Donzdorf 1:0

(rh). Nach zehn Minuten hielt Christian Czeisz glänzend beim Alleingang von Rouven Kendel. Kurz darauf erneut Glanzparade von Czeisz beim Schuss von Kevin Siekermann (14.). Eine Zeigerumdrehung später schoss Egemen Altindl genau in die Arme von Czeisz. Nach 30 Minuten schoss Alex Simperl aus 25 Metern drüber und auf der Gegenseite klärte Benni Vetter auf der Linie. Mit dem Halbzeitpfiff wurde Simperl beim Alleingang gefoult, doch der schwache Schiedsrichter gab dem letzten Mann nur gelb. In der 56. Minute schloss Simperl aus spitzem Winkel ab, den Nachschuss donnerte Nico Kolb über das Tor. Czeisz hielt zweimal überragend gegen Kaufmann (63.). Nach 65. Minuten versenkte Kevin Siekermann einen Foulelfmeter im Donzdorfer Tor. Altindil zwang Czeisz zur nächsten Glanzparade (75.) und auch Kendel konnte ihn nicht überwinden (78.). Donzdorf warf nochmal alles nach vorne aber außer einem Kopfball von Josip Skrobic (80.) sprangen keine Großchancen heraus.

SGM TT Göppingen – Kuchen 7:6

In einem spektakulären Spiel behielt der Tabellenvierte aus Göppingen durch den Treffer zum 7:6 von Ilker Sahin letztlich knapp die Oberhand. Die Gastgeber führten bereits mit 5:1, ehe die abstiegsbedrohten Kuchener auf 3:5 verkürzten und bis zur 75. Minute zum 6:6-Ausgleich kamen. Als Göppingens Torhüter diesen Treffer nicht akzeptieren wollte, stellte ihn der Schiedsrichter mit der gelb-roten Karte vom Platz. Für Göppingen trafen Liridon (2), Ardijan (2), Benny, Lasha und Ilker, die Torschützen für Kuchen waren Güler (2), Ruther (2) und Ignatiev (2).