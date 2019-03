Die Donzdorfer sind die einzig siegreiche Mannschaft aus dem Kreis- Quartett. Der FTSV ­Kuchen verlor nach duchwachsenen Testergebnissen den Ligastart beim Drittletzten SF Dettingen 2:5 und flucht über unberechtigten Elfmeter zum 0:2.

Neckartailf. – Donzdorf 0:4

(rh). Bezirkspokal-Halbfinalist FC Donzdorf gewann völlig verdient und deutlich. Nach einer Flanke von Simon Schmid stand Benjamin Klement knapp im Abseits (6.). Auf der Gegenseite köpfte Michael Bezirgiannidis unbedrängt vorbei (8.). Der TSV-Stürmer tauchte auch in der 15. Minute allein vor Patrick Ruppert auf, schoss aber weit über das Tor. Nach einem Eckball kam Alex Simperl zum Abschluss, Marc Vogelmann parierte und Marc Heinzmann verwandelte den Abpraller (19.). Nach 24 Minuten flankte Schmid von rechts, doch Nico Kolb köpfte daneben. Bei Tim Schramls Versuch war Vogelmann zur Stelle (26.) und Benjamin Vetter schoss im Strafraum weit drüber (36.).

In der 57. Minute traf Simperl am zweiten Pfosten den Ball nicht richtig. Noah Wagner zwang Ruppert zur Glanzparade (62.). Zehn Minuten später fiel das längst fällige 2:0 für den FC Donzdorf. Timo Leicht tauchte allein vor dem TSV-Keeper auf und schob ein. Martin Stahl schickte fünf Minuten vor Schluss Klement, der im zweiten Versuch das 3:0 erzielte. Kurz vor dem Abpfiff landete Klements abgefälschter Schuss an der Latte, doch Stahl war zur Stelle und staubte ab.

Kirchheim – TT Göppingen 3:3 (cs). Die Gäste waren spielerisch überlegen und hatten die Partie jederzeit im Griff. So fiel der Kirchheimer Führungstreffer nach 17 Minuten ziemlich überraschend. Die passende Antwort gab Ilker Sahin mit einem Freistoß aus 20 Metern zum Ausgleich (30.). Zwei Minuten vor der Pause legten die Gastgeber allerdings erneut vor.

In der zweiten Hälfte spielten nur noch die Göppinger, Ferhat Hamamci schoss in der 61. Minute unhaltbar den Ausgleich. Drei Minuten später setzten sich die Kirchheimer schnell über den Flügel durch und Lasha Tzshakadze unterlief beim Versuch zu klären ein Eigentor. Die Gäste rannten mit dem Wind im Rücken weiter an und belohnten sich in der 89. Minute. Hamamci sicherte mit seinem zweiten Treffer den überlegenen Göppingern wenigstens einen Punkt. In der Nachspielzeit hatte Benjamin Elezaj sogar das Siegtor auf den Fuß, ein Abwehrspieler rettete in letzter Sekunde.

Rechberghausen – Deizisau 0:2

Ein frühes und ein spätes Gegentor lassen den FC Rechberghausen am Ende mit leeren Händen im Wind stehen. Daniel Riela schoss den Aufstiegsanwärter in der 9. Minute auf Kurs, danach durften die Gastgeber lange auf einen Punktgewinn hoffen. Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit machte Philipp Kaufmann mit dem 0:2 alles klar.

Dettingen – FTSV Kuchen 5:2

(js). Wie auf allen Plätzen in der Region machte der starke Wind auch in Dettingen den Beteiligten auf und neben dem Platz zu schaffen. Die Mannschaften starteten verhalten, bedacht darauf, im ersten Spiel des neuen Jahres fehlerlos zu agieren und den teilweise unberechenbaren Verhältnissen Herr zu werden. Erst in den letzten fünf Minuten der ereignisarmen ersten Hälfte wurde es interessant: In der 40. Minute gingen die Gastgeber etwas überraschend in Führung. Einen Pass in den Rücken der Abwehr erlief Robin Spranz und schob sicher zum 1:0 ein. Wenige Minuten später hatte Tom Vetter die Möglichkeit zum Ausgleich, scheiterte jedoch aus halblinker Position an Torhüter Onur Cekic.

Nach Wiederbeginn versuchte der FTSV erneut sein Glück, Gebharts Versuch in der 47. Minute war nicht präzise genug und Cekic wehrte ab. Drei Minuten später fiel der Schiedsrichter auf die bühnenreife Schauspieleinlage eines Dettinger Stürmers herein und belohnte dessen Schwalbe mit einem Elfmeter, den Coskun Isci sicher zum 2:0 verwandelte. Die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen, erst recht nicht nach Alexander Kienbachers Anschlusstreffer. In den Folgeminuten mühten sich die Kuchener um den Ausgleich, jedoch fehlte in allen Aktionen die entscheidende Konsequenz. In der 66. Minute stimmte die Zuordnung im FTSV-Strafraum gar nicht und Benjamin Hubert köpfte eine Freistoßflanke unbedrängt ein.

Symptomatisch war der vierte Treffer für die Gastgeber, die in allen Aktionen energischer agierten: Alessio Palmieri setzte sich gegen mehrere Gegenspieler durch und vollendete unhaltbar. Zehn Minuten vor Schluss gelang Ebner nach Vorarbeit von Lövesz das zweite Kuchener Tor, ehe erneut Benjamin Huber den Schlusspunkt unter eine schwache Bezirksligapartie setzte.