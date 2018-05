Kreisliga A 3 Nach halber Stunde schon alles klar

Kreis Göppingen / swp

Wäschenb. – Eschenbach 0:0

(ch). In der ausgeglichenen Partie der Tabellennachbarn ließen beide Mannschaften trotz einiger Gelegenheiten die letzte Konsequenz im Torabschluss vermissen. Dementsprechend endete die Begegnung mit einem leistungsgerechten torlosen Remis.

Deggingen – KSG Eislingen 5:2

(ue) Die Gastgeber waren zu Beginn klar überlegen, doch das erste Tor erzielte die KSG. Schütze Johannes Kör traf allerdings aus klarer Abseitsposition, der Treffer zählte dennoch. Deggingen gelang in der 35. Minute durch Sebastian Wiedmann der Ausgleich, doch die Gäste gingen mit ihrer zweiten Torchance durch Dario Biancorosso erneut in Führung. Auftakt eines turbulenten zweiten Durchgangs war ein verschossener Foulelfmeter von Timo Angerer, doch er machte nur fünf Minuten später seinen Fehler durch den 2:2-Ausgleichstreffer wett. Nach einem erneuten Foul an Timo Rebmann verwandelte Marc Aigner den zweiten Strafstoß zur Führung für den TVD. Die KSG Eislingen hatte kurz vor Schluss die Ausgleichschance, doch Marc Aigner klärte auf der Torlinie. In der Nachspielzeit gelang dem A-Jugendspieler Yah Ya Manneh nach einem Konter das 4:2. Den Schlusspunkt setzte Christoph Weckerle mit einem Traumtor in den Winkel.

Rechbergh. – SF Jebenh. 2:0

(ge) In einem schwachen Spiel behielt der Tabellenführer die Oberhand und verteidigte durch den mühsamen Heimsieg gegen den Tabellenvierten seine Spitzenposition. Viele Abspielfehler prägten die Partie. Die einzigen Glanzpunkte setze die Heimelf durch Nico Kuttler in der 25. Minute mit einem Treffer aus 22 Metern und Manuel Tamas in der 45. Minute, der herrlich in Szene gesetzt wurde und ins lange Eck einschoss. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie noch mehr, immerhin brachte der FC Rechberghausen den Vorsprung sicher über die Zeit.

Zell – TKSV Geislingen 3:0

In der für den Klassenerhalt wichtigen Partie waren die Gastgeber von Anfang an dominant und stellten die Weichen früh auf Sieg. Malte Meissner brachte Zell schon nach drei Minuten in Führung und Peter Schwegler erhöhte in der 28. Minute auf 2:0. Damit war der Widerstand des Tabellenvorletzten bereits gebrochen, zumal die Gäste auch keine Auswechselspieler im Kader hatten. Aus einer Vielzahl von Torchancen gelang den hoch überlegenen Gastgebern in der sehr fairen Partie nur noch ein Treffer zum 3:0 durch Simon Geiger in der 52. Minute. Die drei Punkte helfen den mitten im Abstiegskampf steckenden Zellern erheblich weiter.