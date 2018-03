Fußball Nach guter Vorbereitung regiert Ungeduld

Kuchen / Thomas Friedrich

Am Sonntag sollte der FTSV Kuchen mit dem wichtigen Heimspiel gegen den TSV Deizisau eigentlich den zweiten Teil des Unternehmens Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga in Angriff nehmen. Die Winterpause dauert für den FTSV aber wohl noch ein wenig länger. Trainer Martin Braunmiller beziffert die Wahrscheinlichkeit, dass am Sonntag um 15 Uhr wie geplant im Ankenstadion gespielt werden kann, auf „0,01 Prozent“.

Eine drei bis fünf Zentimeter dicke Schneedecke zwingt die Kuchener, den Start ins Punktspieljahr 2018 zu verschieben. Dabei hatten sie im Vergleich zu den Vorjahren eine ungewöhnlich gute Vorbereitung absolviert. Dank passabler Witterung hat der FTSV sämtliche Vorbereitungsspiele ausgetragen. Der Übungsbetrieb war wie gewohnt ein Wechselspielchen zwischen „Halle, Laufbahn, Schnee und Kunstrasen“, beschreibt Braunmiller die Bedingungen. Ausfallen lassen jedenfalls musste er keine Trainingseinheit. Zur perfekten Vorbereitung fehlten den Seinen allein „noch ein paar Einheiten auf dem Platz“, aber, dieses Schicksal teilen die Kuchener mit vielen anderen Mannschaften. „Das geht uns nicht allein so“, sagt Braunmiller.

Obwohl das Wetter manchmal zum Improvisieren nötigte, findet Braunmiller den Übungsbetrieb im Januar sogar besser als im Sommer. „Im Winter haben wir keine Urlauber und die Mannschaft hat komplett trainiert“, beschreibt der Coach die Unterschiede. Sogar die Langzeitverletzten sind allesamt zurück an Bord. Braunmiller kann wieder mit seiner Stamm-Innenverteidigung planen, auf die er in der Vorrunde fast komplett verzichten musste. Kai Brosig hat in dieser Saison noch keine Minute gespielt, Lukas Lallemand verletzte sich schon am zweiten Spieltag. Jetzt haben beide die komplette Vorbereitung absolviert und sind für ihren Trainer trotz der langen Verletzungspause „echte Kandidaten für die Startelf“.

In den ersten Spielen nach der Winterpause bekommt es der FTSV ausnahmslos mit direkten Konkurrenten zu tun. In den Partien gegen die Mitgefährdeten müssen die Seinen „besser punkten als in der Vorrunde“, fordert Braunmiller. Am Sonntag verhindern Schnee und Eis wohl erste Zähler. Die Winterpause endet für Braunmiller und seine Zöglinge „spätestens nächste Woche“. Dann geht’s zum TSV RSK Esslingen, und der hat einen Kunstrasenplatz.