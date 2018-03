Bezirksliga Nach der Halbzeit brechen im Lautertal alle Dämme

Kreis Göppingen / swp

Im Kampf gegen den Abstieg hat der FTSV Kuchen ein Ausrufezeichen gesetzt. Trotz frühen Rückstands schickte der FTSV Mitkonkurrent Neckartailfingen 6:2 nach Hause und setzt sich langsam aus dem Keller ab. In den Derbys gab es Heimsiege, Donzdorf schoss Obere Fils ab und TT Göppingen bezwang Faurndau 2:0.

Donzdorf – TSV Obere Fils 6:0

(rh). Simon Schmid (3.) und Tim Schraml per Kopf (7.) verfehlten das Gästetor knapp. Nach einer Viertelstunde zielte Alexander Simperl bei seiner Direktabnahme noch zu ungenau, Matthias Riegert traf den Pfosten (34.). Vor der Pause hatte auch Timo Leicht zwei dicke Möglichkeiten. Einmal schoss er aus der Drehung vorbei (39.), und als er den Gästetorhüter umkurvt hatte, landete sein Schuss am Außennetz (42.). In Hälfte zwei fielen die Gäste auseinander Simperl verlängerte eine Leicht-Flanke zum 1:0 ins Tor (53.), fünf Minuten später vollendete Simperl eine Hereingabe von Schmid mit der Hacke. Ein lupenreiner Hattrick wollte ihm nicht gelingen, sein Volleyschuss flog übers leere Tor (61.). Marc-Simon Szenk brachte von rechts den Ball vor das Gästegehäuse und Leicht erhöhte auf 3:0 (73.). Sieben Minuten vor Schluss klaute Simperl seinem Gegenspieler den Ball, spazierte durch und schob ein. Nach Joshua Szenks Pfostentreffer aus 20 Metern vollendete Simperl wenig später Marc-Simon Szenks Querpass zu seinem vierten Treffer (90.). Den Endstand erzielte Benjamin Vetter in der Nachspielzeit. Seinen Pass aus 40 Metern verpassten sowohl Simperl als auch TSV-Keeper Christian Mayer, und der Ball kullerte ins Tor.

Oberensingen – Eislingen 1:0

(tr). Zu Beginn einer niveauarmen Partie hatten die Gastgeber die klareren Chancen. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde fanden die Eislinger besser in die Partie. Ein Distanzschuss von Anthony Fotarellis verfehlte knapp sein Ziel, nach einer schnellen Kombination zögerte Aykut Durna zu lange und ein Oberensinger Abwehrspieler blockte seinen Schuss im Fünfmeterraum noch ab. Wie so oft in den vergangenen Spielen profitierte der Gegner von einem Eislinger Fehlpass im Spielaufbau. Nico Crisigiovanni traf mit einem abgefälschten Schuss zum 1:0. Nach Wiederbeginn plätscherte die Partie vor sich hin. Eislingen bemühte sich zwar bis zum Abpfiff um den Ausgleich, wirklich große Torgelegenheiten erspielte sich die Elf von Trainer Luca Greco jedoch nicht. Kurz vor Spielende sah Angreifer Salih Erglic noch die Ampelkarte.

TT Göppingen – Faurndau 2:0

(ia). Einen verdienten und ungefährdeten Heimsieg holte sich die SG TT gegen harmlose Faurndauer. Trotz gefühlt 80 Prozent Ballbesitz für die Gastgeber ging es torlos in die Kabine. Den Göppingern fehlte noch der letzte Biss, der entscheidende Pass oder Abschluss kam nicht zu Stande. In der 62. Minute brach Liridon Elezaj mit einem Kracher aus 25 Metern den Bann und Ilker Sahin machte den Deckel drauf (80.). Lasha Tzhakadze hatteden Ball erobert und steil auf Benjamin Elezai gespielt, der vor dem Tor überlegt auf Sahin ablegte. Warum es in der fairen Partie elf gelbe Karten gab, acht gegen TT, weiß wohl nicht mal der Schiedsrichter selbst.

Kuchen – Neckartailfingen 6:2

(as). Nach sieben Minuten nahm die Partie Fahrt auf: Daniel Scheifele scheiterte mit der ersten Großchance am Gästetorhüter Marc Vogelmann. Besser machte es der TSV Neckartailfingen nur vier Minuten später, Robin Plachy traf zum 0:1. Der FTSV zeigte sich nur wenig beeindruckt und Tom Vetter markierte postwendend den Ausgleichstreffer. Fortan entwickelte sich eine gutklassige Begegnung mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Eine davon nutzte Alex Ignatiev zur Kuchener Führung (16.), danach waren die Gastgeber Herr im eigenen Haus. Der FTSV hielt das Spiel weitgehend vom eigenen Tor fern, so kamen die Gäste zu keinen Möglichkeiten mehr. In der 30. Minute behauptete Alexander Kienbacher 18 Meter vor dem Tor den Ball und versenkte ihn überlegt im linken unteren Eck. Es kam noch besser für die Gastgeber. Zwei Minuten vor der Pause erhöhte Tom Vetter nach gelungener Vorarbeit von Ignatiev auf 4:1.

Nach Wiederbeginn gingen die Neckartail­finger wesentlich beherzter zu Werke und belohnten sich schnell durch Plachys zweiten Treffer (53.). Vier Minuten später nutzte Kienbacher einen Fehler von Vogelmann und stellte den alten Dreitore-Abstand wieder her. Die Partie war nun entschieden und Rafael Schmieder machte mit dem Treffer zum 6:2-Endstand das halbe Dutzend voll (76.).