Bezirksliga Nach der Gala vor der Pause geht Eislingern die Luft aus

Region / swp

Zum zweiten Mal in Folge tat sich der souveräne Spitzenreiter SC Geislingen gegen einen Abstiegskandidaten schwer. Dem 3:2 gegen den FC Eislingen folgte ein 1:0 in Faurndau. Der FCE sendete mit dem 4:3 gegen Esslingen ein Lebenszeichen im Abstiegskampf.

Obere Fils – TT Göppingen 1:2

(me). TT kam zunächst besser ins Spiel, in Führung gingen jedoch überraschend die Gastgeber. In der 8. Minute verlängerte Daniel Straub per Kopf einen Freistoß von Kemal Telci genau auf Burak Selcuk, der zum 1:0 vollendete. In der 15. und 16. Minute drehten Selcuk Memis und Liridon Elezaj mit einem Doppelschlag das Spiel zugunsten der favorisierten Göppinger. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, jedoch ohne weitere Treffer.

FC Eislingen – RSK Essl. 4:3

(dh). Bereits nach zwei Minuten gelang Patrick Bernecker nach Vorarbeit von Sandro Delic die frühe Führung für den FC, der gegen erstaunlich schwache Gäste auch weiterhin den Ton angab. Einen Freistoß von Alexander Söll wehrte RSK-Torhüter Moritz Fellhauer gerade noch ab. Fast folgerichtig schoss der FCE in der 16. Minute das nächste Tor, nach Zuspiel von Anthony Fotarellis traf erneut Patrick Bernecker. Nach 31 Minuten führten die Eislinger 3:0. Yunus Yilmaz leistete die Vorarbeit und Sandro Delic schloss ab. Nach Wiederbeginn waren die Gastgeber nicht wiederzuerkennen. Die Fehlpässe häuften sich, die Konzentration ließ merklich nach. Nach dem Anschlusstreffer von Tobias Gauss (60.) bestimmten die Gäste das Spiel. Selbst das in dieser Phase überraschende 4:1 durch Yunus Yilmaz brachte den Eislingern keine Sicherheit. RSK-Kapitän Till Augner besorgte per Foulelfmeter das 2:4 und beim FC begann das große Zittern. In der 83. Minute sah Yilmaz wegen Foulspiels Gelb, und als er den Freistoß blockierte, Gelb-Rot. In Unterzahl kam der FC kaum mehr aus der eigenen Hälfte heraus, nach Gauß’ zweitem Treffer zum 4:3 waren die Esslinger dem Ausgleich nahe.

Faurndau – SC Geislingen 0:1

(ms). Nach 19 Minuten prüfte Helmer erstmals den Geislinger Schlussmann Pangerl, der zur Ecke klärte. In der 35. Minute setzte sich Ceküc auf dem Flügel durch, seine Hereingabe drosch Matariz Darboe aus zwei Metern übers Faurndauer Tor. Knapp zwei Minuten später machte es der Geislinger Stürmer besser und traf zur Führung. In Hälfte zwei bemühte sich der aus einer soliden Deckung agierende FVF um mehr Offensivspiel und kam zu guten Tormöglichkeiten. Ein Kopfball von Moll verfehlte sein Ziel nur knapp. Bei einem Freistoß von Leu hatte Pangerl Probleme, den Ball festzuhalten. Ein weiterer Freistoß von Leu aus 18 Metern strich knapp am Pfosten vorbei. In der 67. Minute forderte Leu Pangerl schon wieder, der Geislinger Keeper blieb in diesem Privatduell erneut Sieger. Die letzten 20 Minuten agierten die Geislinger nach einer Roten Karte gegen Mario Feldmeier wegen versuchten Nachschlagens in Unterzahl. In der 80. Minute hatte der SC nach einem Querschläger eines Faurndauers die Entscheidung auf dem Fuß, vergab sie aber fahrlässig.

Neidlingen – FC Donzdorf 3:3

(rh). Die erste Chance hatte Timo Leicht. Sein Schuss aus 20 Metern war aber kein Problem für TVN-Torhüter Andreas Gienger (3.). Auf der Gegenseite schoss Dennis Heilemann aus wenigen Metern über das Tor (13.), ehe Lukas Pflüger per sehenswertem Heber vom Strafraumeck das 1:0 gelang (16.). Zehn Minuten später glich Tim Schraml nach Vorarbeit von Benjamin Vetter aus. Im nächsten Angriff spielte Leicht den Torhüter aus, traf aber nur das Außennetz. Die Donzdorfer Führung erzielte dann Marc-Simon Szenk, als er eine Hereingabe von Robert Fiedler volley in die Maschen drosch (29.). Kurz vor der Pause parierte FC-Keeper Christian Czeisz einen Freistoß von Tim Mohoric aus 18 Metern (42.). In Hälfte zwei sank das Spielniveau enorm. Steffen Kuch schoss aus zehn Metern über das Gästetor und verwandelte eine Minute später einen fragwürdigen Elfmeter zum 2:2 (60.). In der 74. Minute war Pflüger alleine vor Czeisz und schob zur Neidlinger Führung ein. Die Lautertäler warfen alles nach vorne, in der 86. Minute verwandelte Leicht einen Handelfmeter zum 3:3.

Nellingen – FTSV Kuchen 4:2

(as). Nach ereignisloser Anfangsphase gab es erst in der 26. Minute so etwas wie eine Tormöglichkeit: Valentin Schlecht prüfte aus der Distanz Kuchens Schlussmann Julian Schmiedel, der den Ball abwehrte. In der 37. Minute gingen die Gastgeber durch Rossipal in Führung. Beim Abwehrversuch verletzte sich Schmiedel so schwer am Knie, dass fortan Feldspieler Lukas Lallemand das Tor hüten musste. Diese Verunsicherung nutzte Rossipal kurz vor der Pause zu seinem zweiten Treffer. Stark verbessert kam der FTSV aus der Kabine und durch Ignatiev zu ersten Möglichkeiten. Mitten in der Drangphase des FTSV gelang Rossipal mit seinem dritten Treffer die vermeintliche Entscheidung. Von wegen, nur zwei Minuten später schoss Ignatiev den Anschlusstreffer. Kuchen drängte und durfte nach Alexander Kienbachers Traumtor (80.) wieder hoffen. In einer dramatischen Schlussphase hatte Kuchen einige Chancen zum Ausgleich, aber nicht das nötige Glück. In der Nachspielzeit machte Emre Kalender durch einen umstrittenen Foulelfmeter alles klar.