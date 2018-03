Fußball Na so was: SC kann doch noch verlieren

Na so was: SC kann doch noch verlieren

Weilheim / höh

Dass sein Team die erste Niederlage seit dem 0:1 in der Landesliga in Nürtingen am 27. Mai vergangenen Jahres kassiert hatte, spielte für Trainer Jasko Suvalic eine untergeordnete Rolle. „Wichtig war, dass wir spielen konnten. Zwei Stunden später wäre das nicht mehr möglich gewesen“, sagte der Trainer des Fußball-Bezirksliga-Tabellenführers SC Geislingen nach dem 2:3 (1:1) beim Landesliga-Dritten TSV Weilheim. Der Kunstrasenplatz wurde von Minute zu Minute seifiger, dennoch entwickelte sich zwischen den beiden Kontrahenten eine recht unterhaltsame Partie, bei der die Geislinger dem Favoriten das Leben schwer machten, sich zwei Minuten vor dem Ende aber noch das 2:3 einfingen.

„Wir waren gegen einen taktisch guten und läuferisch starken Gegner bei den Abschlüssen nicht so zwingend wie zuletzt“, erklärte Suvalic. Georgios Natsis brachte den Landesligisten in der 21. Minute in Führung. Nach einer Ecke von Julius Bäumel glich Fabian Ammon aus (25.). Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber durch Felix Stolz wieder vor (58.). Nachdem Karlo Petricevic im Strafraum zu Fall gebracht worden war, traf Yasin Ceküc vom Elfmeterpunkt zum 2:2 (68.), ehe erneut Stolz (88.) Weilheim zum dritten Mal in Führung brachte, die der SC nicht mehr egalisierte.