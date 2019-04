Themen in diesem Artikel TSV Neu- Ulm

Nach zwei Derbysiegen will Fußball-Landesligist SC Geislingen im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten TSV Neu-Ulm Rang zwei verteidigen.

Die Festtage sind vorbei, ab sofort zieht wieder der Alltag ein. Der leuchtet mittlerweile weit heller als vor den beiden Derbys gegen Ebersbach und in Bad Boll. Zwei Siege und 5:0 Tore in den Nachholspielen gegen die Nachbarn katapultierten den SC auf Relegationsplatz zwei.

Der SC kämft um seine Aufstiegschance

Auch wenn am Samstag um 15.30 Uhr mit dem TSV Neu-Ulm eine stark abstiegsbedrohte Mannschaft ins Eybacher Tal kommt, ziehen die Geislinger ihre Motivation aus der hart erkämpften frischen Aufstiegschance.

Notgedrungene Wechsel

Nach der „Willensleistung“ in Bad Boll setzt Trainer Markus Schweizer weiter auf die Mentalität seiner Schützlinge. Ein paar von ihnen muss er womöglich austauschen. Melih Karahan (Muskelfaserriss) und Karlo Petricevic (Leistenprobleme) gingen am Mittwoch schon früh verletzt vom Platz. Karahan fällt am Samstag sicher aus, Petricevics Einsatz entscheidet sich kurzfristig.

