Fußball Morgen kann schon alles vorbei sein

Ditzenbach/Gosbach/Amstetten / Thomas Friedrich

Nur Auswärtssiege bei Mitkonkurrenten halten die Hoffnung am Leben. „Ein Unentschieden ist schon fast zu wenig“, sagt FTSV-Trainer Michael Böhm vor dem Gang in der Kreisliga B 9 zum VfR Süßen. „Wenn wir verlieren, hat sich das Thema sowieso erledigt“, erklärt SVA-Coach Zoltan Molnar vor dem Gastspiel in der Kreisliga B Alb beim Tabellenzweiten TSV Herrlingen. In Amstetten gehen sie mit dem Thema Relegation völlig entspannt um.

Nach Platz sieben im Vorjahr und zwei Trainerwechseln wollen die Amstetter erst mal Konstanz reinbringen. Nach dem Abgang von Berkay Uysal im Oktober trennte sich der SVA nach wenigen Wochen von Nachfolger Buduk Özer, Anfang Februar übernahm Zoltan Molnar. Der wohnt in Amstetten und hilft seinem Heimatverein bis zum Saison­ende. Ob Molnar dem Werben der SVA-Führung nach einem längeren Verbleib nachkommt, entscheidet sich in den nächsten Wochen. Sein Sohn Florian spielt in der B-Jugend des VfR Aalen, sollte der Filius kommende Runde häufigere Chauffeurdienste seines Vaters benötigen, stünden die einem Trainerjob im Weg.

Um ein echter Kandidat für Platz zwei zu sein, vermisst Molnar beim SV Amstetten die Kadertiefe. Er stützt sich im Wesentlichen auf 13 Spieler, bei den jetzt anstehenden Englischen Wochen drohen da ganz schnell Engpässe. Daher hält der Trainer statt Rang zwei eher den dritten oder vierten Platz für realistisch – „wenn es gut läuft“.

Da am Sonntag in Herrlingen mit Ausnahme des gesperrten Hakan Taskiran der komplette Kader zur Verfügung steht, gibt sich der Trainer kämpferisch: „Herrlingen ist nicht besser als wir.“ Zudem will Molnar seine makellose Weste möglichst weiß halten: Seitdem er im Amt ist, hat der SVA alle vier Spiele gewonnen.

Von soviel Konstanz kann Michael Böhm nur träumen. Sein FTSV Ditzenbach/Gosbach leistet sich in der B 9 immer wieder mal Aussetzer. Derzeit hecheln die Seinen dem verkorksten Rück­rundenstart hinterher. Für die vermeintlich lösbaren Aufgaben Holzheim, Altenstadt und Deggingen II waren neun Punkte einkalkuliert, am Ende sprangen nur vier heraus. Seine Zöglinge, kritisiert Böhm, rufen „zu selten“ ihr Potenzial ab.

Das hatte bislang auch mit Ausfällen durch Verletzungen und Schichtarbeit zu tun. Seit eineinhalb Wochen hat Böhm alle Spieler an Bord, deshalb lässt er jetzt „keine Entschuldigung mehr“ gelten, die Mannschaft muss liefern. Beim 3:1 gegen die SG Uhingen vorigen Sonntag hat sie das getan. Die SG spielte auch mit offenem Visier. Gegen defensiv eingestellte Gegner tut sich der FTSV schwer. Dann kann ja morgen um 15 Uhr nichts schief gehen. Süßen kämpft ebenfalls um den Aufstieg und wird sich, mutmaßt Böhm, „ganz sicher nicht hinten reinstellen“.