Kreisliga A 3 Mettang bestraft zwei Fehler eiskalt

Kreis Göppingen / swp

Eschenbach – SC Geisl. II 1:2

(jg). In einem chancenarmen Spiel brachte Mario Mettang die Gäste kurz vor der Halbzeit nach krassem Abwehrfehler in Führung. In Hälfte zwei legte Eschenbach eine Schippe drauf, und Burak Tobac gelang nach schönem Spielzug der Ausgleich (66.). Wiederum Mettang nutzte einen weiteren Fehler eiskalt zum 1:2 (71.). Der TSV warf in der Schlussphase alles nach vorne, aber Geislingen verteidigte die Führung geschickt über die Zeit.

Albershausen – Dürnau 5:2

(js). Albershausen ging bereits in der zweiten Minute durch Mario Gärtner in Führung, die Kai Krakowczyk in der 10. Minute ausglich. Bastian Bisschop und Patrick Horwath erzielten die Tore zur TSGV- Halbzeitführung. In der zweiten Hälfte verflachte die Partie, erneut Bisschop und Max Renn per Elfmeter trafen für die Gastgeber, Kai Meyer erzielte in der Nachspielzeit den zweiten Treffer für Dürnau.

Salach – Wäschenbeuren 3:0

(ff). Die TSG Salach war von Minute eins an die spielbestimmende Mannschaft und ein erzwungener Rückpass der Gäste als Eigentor in der 14. Minute brachte die Heimmannschaft in Führung. Wäschenbeuren blieb bis zu Steffen Moros Treffer zum 2:0 in der 54. Minute durch Konter gefährlich. Bekim Elezaj sorgte in der 80. Minute für die endgültige Entscheidung.

SF Jebenhsn. – Deggingen 2:0

(mhl). Der frühe Vogel fängt den Wurm: Timo Khalil brachte die Sportfreunde nach wenigen Sekunden per Freistoß in Führung. Danach verpasste er es aber, bei zwei Großchancen die Führung auszubauen. Nach der Pause versuchten es die Degginger ausschließlich mit langen Bällen. Bis auf eine Chance, die Keeper Sergej Graf (65.) vereitelte, wurden sie aber nicht gefährlich. Die Sportfreunde dezimierten sich durch eine unnötige Ampelkarte und es dauerte bis zur 85. Minute, ehe Timo Keim die Anhänger mit einem Volleyschuss aus halbrechter Position zum 2:0 erlöste. Die Sportfreunde können also auch zu Hause, nach vielen mäßigen Auftritten im eigenen Stadion feierten sie einen verdienten Heimsieg.

KSG Eislingen – Zell 4:0

Im Kellerduell holte die KSG einen enorm wichtigen Sieg und setzte sich etwas aus der Abstiegszone ab, während die Gäste jetzt mittendrin stecken. Auf den seit Wochen zuverlässig treffenden Mergim Vllasaliu war auch diesmal Verlass. Nach torloser erster Hälfte erlöste er die Eislinger mit einem Doppelpack (63., 68.). Marco Nasti (74.) und Johannes Kör (90.) machten alles klar.