Fußball-Bezirksliga Memis-Platzverweis weckt Oberensingen auf

TT Göpp. – Oberensingen 3:3

(sc). Der Tabellenzweite Oberensingen kam zunächst überhaupt nicht ins Spiel. Taktisch gut eingestellt spielte die SG aus einer sicheren Defensive immer wieder gute Angriffe. Nach einem Traumpass von Davud Vehab setzte sich Lutonda Ntiti durch und schob zur Führung ein, die Fatih Hamamci kurz vor der Halbzeit ausbaute. In der 55. Minute zirkelte Liridon Elezaj einen Freistoß zum vermeintlich entscheidenden 3:0 ins Netz. Quasi aus dem Nichts kamen die Gäste per Kopfball zum Anschlusstreffer. Kurz danach sah Selcuk Memis eine völlig überflüssige Rote Karte und weckte die bis dahin völlig chancenlosen Oberensinger damit vollends auf. In den letzten 20 Minuten glichen sie zum schmeichelhaften 3:3 aus.

Kirchheim – FC Eislingen 7:1

(tr). Die Eislinger gingen in Minute vier dank zweier Neuzugänge in Führung: Emre Nehir legte vor, Yunus Yilmaz vollendete. Danach nahm der VfL die Eislinger Gastgeschenke gerne. Nachdem sich zwei Eislinger nicht einig waren, schnappte sich Froschi den Ball und traf zum Ausgleich (12.). In der 36. Minute ließ FC-Keeper Sven Ullrich einen Schuss von Timo Webinger prallen und Srsa staubte ab. Die Minuten vor dem Wechsel gehörten wieder den Gästen, Salih Egrlics Freistoß lenkte VfL-Torwart Habram gerade noch an die Latte. Nach Wiederbeginn verwandelte Waldemar Hechler einen umstrittenen Strafstoß zum 3:1 (51.). Danach brachen bei den bis dahin ordentlich agierenden Eislingern alle Dämme. Webinger, zweimal Andreas Hiller sowie Sascha Flegel machten das Debakel perfekt.