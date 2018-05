Fußball-Bezirksliga Meistersause lieber daheim

Geislingen/Kuchen / Von Thomas Friedrich

Meister zu werden mag ja schön sein. So richtig geil wird die Party aber erst, wenn man sich den passenden Zeitpunkt dafür selber aussuchen kann. Der SC Geislingen kann sich schon am Sonntag den Titel sichern, wenn er beim TV Nellingen gewinnt und gleichzeitig der TSV Oberensingen in Neidlingen verliert.

SC-Trainer Jasko Suvalic geht davon aus, „dass Oberensingen nicht verliert“, weil die Ergebnisse des einzigen Verfolgers zuletzt „relativ stabil“ waren. In Wahrheit hätte Suvalic gar nichts dagegen, wenn Oberensingen gewinnt – vorausgesetzt, seine Schützlinge tun das auch. Dann können die Geislinger am kommenden Donnerstag im Heimspiel gegen den TSV Berkheim den Aufstieg eintüten. „Vatertag, eigenes Stadion“, für den SC-Coach wäre das der perfekte Rahmen für die Meisterparty. Gefeiert wird am Donnerstag aber so oder so, verspricht Suvalic.

Erstmal müssen die Seinen in Nellingen gewinnen. Eine Standleitung nach Neidlingen ist nicht geplant, nach dem erhofften Auswärtssieg werden Mannschaft und Fans vor Ort „schon irgendwie vom Ausgang informiert werden“, vermutet Suvalic. Sollte es wider Erwarten doch schon am Sonntag klappen, werden die Geislinger ihre Aufstiegs-T-Shirts eben ein paar Tage früher als geplant auspacken, oder? Suvalic gibt sich unwissend, von irgendwelchen Vorbereitungen habe er „keine Ahnung“.

Wenn seine Schützlinge wieder so aufspielen wie am Dienstag beim 4:0 gegen TT Göppingen, müssen die Nellinger hellwach sein. Suvalic fand den Auftakt der Seinen mit zwei Toren in den ersten 46 Sekunden „abartig und geil“. Am Sonntag dürfen sie sich gerne länger Zeit lassen mit dem Toreschießen, solange drei Punkte herausspringen.

Bei diesem Unternehmen werden die am Dienstag verletzt ausgewecshelten Yasin Ceküc (Knie) und Marcel Mädel (Verdacht auf Gehirnerschütterung) wohl nicht mithelfen können. Immerhin könnte Dominik Schöll wieder eine Option sein, der nach zweiwöchiger Pause gestern ins Training eingestiegen ist. Bis zur großen Sause am Vatertag dürfte er richtig fit sein.

Ein paar Fehler weniger

Der 2:1-Sensationssieg gegen den SC war der einzige überzeugende Auftritt des FTSV Kuchen in den vergangenen Wochen. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist geschrumpft, daher müssen die Kuchener „schnellstens wieder in die Spur finden“, verlangt Trainer Martin Braunmiller.

Dazu gehört vor allem, die exorbitante Fehlerquote auf ein normales Maß zu reduzieren. Die Kuchener, kritisiert Braunmiller, haben zuletzt Tore fast verschenkt. Die Gegner „mussten gar nicht viel machen“, um Tore gegen den FTSV zu schießen. Diese Fehler und die daraus resultierenden Gegentreffer „reißen die gesamte Mannschaft runter“, erklärt der Trainer die Auswirkungen.

Die Aussetzter in der Defensive sind zum Teil der Personallage geschuldet. In der kompletten Rückrunde haben die Kuchener „jede Woche mit neuer Innenverteidigung“ gespielt, weil ständig Abwehrspieler ausfielen, erklärt Braunmiller. Die Verletztenliste wird bis Saisonende nur wenig kürzer werden, am Sonntag beim Tabellenfünften FC Donzdorf kommt immerhin Edgar Krist nach längerer Pause zurück.