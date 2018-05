Fußball Meisterjubel überlagert Abstiegsfrust

Geislingen / Von Thomas Friedrich

Zwei Herzen in einer Brust, nur eines davon schlug am Wochenende höher. Jasko Suvalic musste am Samstag den Bundesliga-Abstieg seines Lieblingsvereins Hamburger SV verkraften. Einen Tag später war das Wochenende gerettet: Der Trainer feierte mit seinem SC Geislingen vorzeitig die Meisterschaft und die Rückkehr in die Landesliga. Die emotionale Achterbahnfahrt hat Suvalic weggesteckt. Mit dem HSV-Abstieg hatte er sich bereits eine Woche zuvor nach der Niederlage in Frankfurt abgefunden, das endgültige Aus für seinen Club hat er schon am Samstagabend „relativ schnell abgehakt“. Dank seines SC Geislingen bleibt ihm das Wochenende als „total positiv“ in Erinnerung.

Nach dem 1:1 in Neidlingen und der sicheren Meisterschaft brachen beim SC alle Dämme. Die ersten Jubelorgien gab es schon auf dem Platz, inklusive Bier- und Sektduschen. Der Trainer bekam „alles ab, was klebt“. Damit war er nicht der Einzige, der komplette Betreuerstab und Fußball-Vorstand Andreas Strehle wurden gleichfalls Opfer der spritzfreudigen Fußballer. „Geteiltes Leid ist halbes Leid“, sagt Suvalic. Nach einer richtigen Dusche in der Kabine waren alle Beteiligten wieder gesellschaftsfähig. Die Spieler, lobt Strehle, haben in Neidlingen keinen Scherbenhaufen hinterlassen, sondern ihre Feier-Hinterlassenschaften „ordentlich aufgeräumt“. Der Geislinger Fußball-Boss spricht von einer „Feier mit Niveau“.

Strehle war wie Suvalic überrascht von der Textsicherheit aller Spieler. Dem Trainer kam es vor, „als ob die Jungs schon ihre zehnte Meisterschaft feiern“. Dabei war es für die meisten eine Premiere. So aufnahmefähig wie für die Ansprachen des Trainers waren seine Zöglinge am Sonntag auch für alkoholische Getränke. „Der Pegel war gleich oben“, beschreibt Suvalic die Party, die im Geislinger Jugendraum weiterging. Der Trainer hat sich gegen Mitternacht auf den Heimweg gemacht, da waren die meisten seiner Spieler noch zugange.

Den Trainer überraschen die Feierkünste seiner Zöglinge. „Seit März wissen alle, dass wir Meister werden“, sagt er. Es ging nur noch um den Zeitpunkt. Suvalic ist stolz, dass seine Spieler den praktisch längst feststehenden Aufstieg so „losgelassen“ gefeiert haben, „als wäre es eine Last-Minute-Meisterschaft“.

Die große Stärke seiner Mannschaft sei die Konstanz gewesen, sagt der Trainer. Sie hat sich ihre Tiefs erst dann genommen, „als sie nicht mehr wehtaten“. Nach dem unnötigen Abstieg im Vorjahr blieb das Gros des Teams beisammen und wollte den Unfall gemeinsam reparieren. „Alle waren von Anfang an total fokussiert“, sagt Suvalic und lobt den Fleiß der Seinen. Deren Trainingsbeteiligung sei einzigartig in dieser Liga. „Jeder Einzelne“, ob Spieler oder Mitglied des Trainer- und Betreuerstabes habe sich „voll reingehängt“ und den gemeinsamen Erfolg dadurch erst möglich gemacht.

Nach der Meisterfeier stehen dummerweise noch fünf Ligaspiele an. Allesamt gegen Mannschaften, für die es ebenfalls um nichts mehr geht. Heute trifft sich Suvalic erstmals nach der Party wieder mit seinen Schützlingen und will sie auf neue Ziele festlegen. Der Trainer würde zu gerne die 80-Punkte-Marke knacken. „Mit einer Acht am Anfang ist schon lange keiner mehr Meister geworden“, erklärt er seine Vorgaben. Dafür braucht der SC aus fünf Partien noch elf Zähler.

Bei seinen Spielern setzt der Coach auf Eigenmotivation. Nach dem feststehenden Aufstieg sollten sie „total befreit“ aufspielen können und „einfach nur Bock auf Fußball“ haben. Zudem gibt’s ja auch noch Siegprämien, für den Mannschaftsausflug nach Mallorca am Saisonende könnten da noch ein paar Euro zusammenkommen.

Nächstes Jahr im Mai will Suvalic dann zweimal feiern. Den Wiederaufstieg des HSV und den ungefährdeten Landesliga-Verbleib des SC.