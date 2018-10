Bezirksliga Liridon Elezaj tut’s schon wieder

Kreis Göppingen / swp

TT Göppingen – Donzdorf 2:1

(ie). Die Gastgeber feierten einen glücklichen Last-Minute-Derbysieg. Göppingen war spielerisch überlegen, hatte im Abschluss aber nicht die Effektivität wie ­zuletzt.

Die auf Konter ausgerichteten Gäste gingen in der 51. Minute durch Kolb in Führung. Ab der 85. Minute begann TT ein Powerplay, das die zuvor fairen Donzdorfer häufig nur noch durch Fouls zu stoppen vermochten. In der 88. Minute traf Liridon Elezaj mit einem leicht abgefälschten Freistoß aus 22 Metern zum Ausgleich. Als die Schiedsrichterin noch zwei Minuten anzeigte, trat Elezaj eine Ecke zur Mitte, die Schraml ins eigene Tor lenkte.

Neidlingen – FTSV Kuchen 5:1

(js). Die Kuchener starteten hellwach und spielten mit Vollgas nach vorn. Bereits nach vier Minuten zwang Tom Vetter Neidlingens Keeper Gneiting aus spitzem Winkel zur ersten Parade. Zwei Minuten später wurde Vetter von Lövesz in Szene gesetzt, lief seinen Gegenspielern davon und schloss kaltschnäuzig zur Führung ab. Der FTSV blieb am Drücker, in der 16. Minute wurde Merlin Schmid bei einem Volleyschuss elfmeterwürdig gestört. Der Ball fand dennoch den Weg in Richtung Tor, Gneiting klärte per Fußabwehr. Ein Versuch aus der zweiten Reihe von Marius Schmiedel streifte knapp über die Latte (28.).

Ein fünfminütiger Blackout der Gäste stellte den Spielverlauf auf den Kopf: In der 35. Minute durfte Heiko Kölle ungestört eine Ecke über die Linie drücken und kurze Zeit später hinderte niemand Kirschmann daran, einen flach getretenen Freistoß im Strafraum zu verarbeiten und aus der Drehung zum 2:1 zu voll­enden.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine von vielen Zweikämpfen und Nickeligkeiten geprägte Partie. Der FTSV drängte auf den Ausgleich und Neidlingen nutzte die Räume für Konter. Einen davon schloss Patrick Kölle zum 3:1 ab (62.). Er startete aus klarer Abseitsposition und zudem wurde beim Nachsetzen ein Kuchener ohne Ball zu Fall gebracht und am Weiterlaufen gehindert, dennoch blieb die Pfeife stumm. Der Neidlinger Spielertrainer ließ sich die Möglichkeit nicht mehr nehmen und vollendete eiskalt. In der 75. Minute köpfte erneut Kölle nach Freistoß an den Innenpfosten, von dort trudelte der Ball über die Linie. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Lukas Pflüger. Zuvor war Alexander Zuger am glänzend reagierenden TVN-Schlussmann gescheitert.

Kirchheim – Rechberghsn. 2:0

(eg). Der VfL hatte gleich zu Beginn mehrere Möglichkeiten, um früh in Führung zu gehen. Allein Gästetorhüter Marcel Mulke stand im Weg. In der 12. und 20. Minute hatte Manuel Tamas für den FC die Führung auf dem Fuß, verfehlte das Tor aber knapp. Die Kirchheimer agierten gefälliger und besaßen mehr Spielanteile, waren aber vor dem Tor zu ­harmlos.

In der zweiten Hälfte spielten fast ausschließlich die Gastgeber, ohne zunächst daraus Kapital zu schlagen. Es dauerte bis zur 62. Minute, ehe das 1:0 gelang. Vorausgegangen war ein katastrophaler Fehler der FC-Abwehr, den Andreas Schiller dankbar annahm. Den endgültigen Knockout versetzte Frieder Bechtle dem FCR, als er erneute Unstimmigkeiten der Rechberghäuser Hintermannschaft ausnutzte (88.).