Kreisliga A 3 Leu und Moll treffen Obere Fils ins Herz

Kreis Göppingen / swp

Eschenbach – SSV Göpping. 3:1

(fs). In den ersten 45 Minuten agierten die Gäste mutig, Eschenbach kam nur einmal gefährlich vors Tor: Marc Hartmann chippte den Ball über die Abwehr und Felix Steiger köpfte zum 1:0 ein (20.). Auch in Hälfte zwei spielte der SSV nach vorn, den Treffer markierten wieder die Gastgeber. Nach Foul an Hartmann verwandelte Burak Tobac den Elfmeter (60.). Nach Aydins Anschlusstreffer verpasste Wais mit einem Pfostenschuss die Entscheidung, die Simon Schick nachholte.

FC Eisl. – SC Geisl. II 6:0

(tr). Nach ausgeglichenem Beginn brachte Nicolas Schreiber den FCE nach einer Ecke in Führung (16.). Mit einem Doppelschlag vor der Halbzeit machten Arsim Istrefi (41.) und Timo Webinger (44.) früh alles klar. Zwei Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Webinger, vier Minuten später legte Thomas Arngold per Kopf nach. Den Schlusspunkt setzte Patrick Bernecker per Kopf in der 76. Minute.

Wäschenbeuren – Zell 2:2

(ch). Nach 45 torlosen Minuten ging Wäschenbeuren doch noch vor der Pause in Führung: In der Nachspielzeit verwandelte Sven Lechleitner einen an ihm verschuldeten Foulelfmeter. Zell drehte durch Treffer von Ortenburger und Hohenecker die Partie, Mattina glich aus. In der Nachspielzeit rettete Torhüter Bachhofer mit einem gehalten Foulelfmeter von Sven Lechleitner dem TSG einen Punkt.

Deggingen – Jebenhausen 1:1

(ho). Die erste Chance hatten die Gäste mit einem Pfostenschuss (3.), danach kam Deggingen besser ins Spiel und ging in Führung. Nach Freistoß von Daniel Vögele und Kopfballablage von Sebastian Wiedmann schob Timo Angerer ohne Mühe ein (19.). Fast mit dem Halbzeitpfiff glich Mirko Striber aus. In Hälfte zwei vergab der TVD klarste Torchancen und dezimierte sich durch Marc Aigners Ampelkarte (78.). In Unterzahl verdaddelten die Degginger weitere vier Hochkaräter.

Faurndau – Obere Fils 3:2

(ms). Der TSV präsentierte sich couragiert und stellte Faurndau vor Probleme. Dennoch ging der FVF in Führung, als Bulling sich mit Brenner durchkombinierte und abschloss. Nach der Pause verlor der FVF den Faden und Obere Fils nutzte die Gunst der Stunde. Selcuk nach Konter und Floridia per Handelfmeter drehten die Partie. Die Gäste vergaben die Chance zur Entscheidung und wurden durch Leu (83.) und Moll mit einem akrobatischen Treffer (89.) bestraft.

Albersh. – Ebersbach II 2:0

(js). Nach verhaltenem Beginn übernahm der TSGV das Kommando, nur die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. So dauerte es bis zur 57. Minute, ehe Lars Breuer einen umstrittenen Handelfmeter zur Führung nutzte. Danach schwächten sich die Gäste durch eine Rote Karte und in der 71. Minute machte Achim Gärtner alles klar.

Salach – ASV Eislingen 4:0

(rn). Ein Pfostentreffer der Gäste (13.) war der Weckruf für die TSG. Tolunay Gedik (27.) und Marius Nigl mit einem gefühlvollen Kopfball (38.) trafen zum 2:0. In Hälfte zwei erhöhte Gedik auf 3:0. Der starke Diri drückte mit viel Übersicht dem Spiel seinen Stempel auf, Willi Kulatschinski nutzte seine Vorarbeit mit einem 20-Meter-Schuss zum Endstand.