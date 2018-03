Fußball Landesliga-Derby übt großen Reiz aus

Kreis Göppingen / Markus Munz

Zehn Spiele, zehn Siege. So lautet die beeindruckende Heimbilanz von Tabellenführer FC Heiningen in der bisherigen Saison. Im Landesliga-Derby am Samstag um 15.30 Uhr nimmt der SV Ebersbach die schwere Aufgabe in Angriff, als erste Mannschaft die Voralb-Festung zu erstürmen.

„Das ist eine riesige Herausforderung für uns“, unterstreicht Ebersbachs Trainer Dinko Radojevic, „wir werden probieren, etwas zu holen, wissen aber, dass das nur mit einer ganz geschlossenen Mannschaftsleistung möglich sein wird.“ Die Wertschätzung für den Gegner ist auf beiden Seiten groß. „Ebersbach hat viel individuelle Klasse und eine gute Mischung auch von der Altersstruktur“, meint FCH-Trainer Denis Egger, „dort gibt es einige Spieler, die den Unterschied ausmachen können, wie Parrinello, Gutmann oder Froschauer. Wenn sie einen guten Tag erwischen, sind sie schwer zu halten.“

Umgekehrt lobt Radojevic den FC Heiningen als sehr gut eingespielte Mannschaft, die von der starken Achse um Pietro Maglio und Benjamin Kern dirigiert wird: „Einen Benni Kern auszuschalten, ist über neunzig Minuten gar nicht möglich, zumal es noch viele andere gute Spieler gibt, die zu beachten sind.“ Deshalb gelte es für seine Ebersbacher, als Mannschaft zu verteidigen und so den Gegner vom eigenen Tor wegzuhalten.

Das Derby übt einen großen Reiz auf die Beteiligten aus, bestätigt der SVE-Coach: „Ich denke, die Zuschauer können sich auf ein schönes und spannendes Spiel freuen.“ Er muss im Angriff auf den gesperrten Ex-Heininger Caglar Celiktas verzichten. Routinier Matej Bogdanovic fehlt verletzt, auch hinter dem Einsatz von Tomislav Ivezic steht ein Fragezeichen.

Beim FC Heiningen waren Maglio und Andre Kriks zuletzt durch Grippe gehandicapt, beide dürften aber am Samstag dabei sein. „Wir freuen uns auf das Derby, es ist definitiv das Ziel, unseren Heimnimbus zu wahren. Am schönsten wäre natürlich ein Dreier“, wünscht sich Egger.

Die Landesligisten sind nach den neuerlichen witterungsbedingten Absagen noch nicht richtig im Rhythmus. Dafür stehen an Karsamstag und Ostermontag gleich zwei Nachholtermine innerhalb von 48 Stunden auf dem Programm. Neben dem SV Ebersbach ist dann auch der TSV Bad Boll im Einsatz. Vorher tritt die Geiger-Elf am Sonntag um 15 Uhr beim Tabellenvorletzten FV Nürtingen an. Im Kampf um den Klassenerhalt ist dort verlieren verboten, um vor dem Oster-Doppelpack gegen die direkten Konkurrenten Bargau und Weilimdorf nicht zu sehr unter Druck zu stehen. Markus Munz