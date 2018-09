Waldstetten Gala im Topspiel: SC Geislingen auf Platz 1

Waldstetten / Frank Höhmann

Der SC Geislingen schießt sich durch 6:0-Gala im Topspiel in Waldstetten auf Rang eins.

Auf Spiele in Waldstetten freut sich SC-Angreifer Marcel Mädel ganz besonders. Er wohnt nur 50 Meter vom Sportplatz entfernt. Familie und Freundin sind zwar bei jedem Spiel dabei, aber in dieser Partie wollen stets ein paar Freunde und Bekannte mehr dem Mädel sehen. „Mein Opa musste heute aber leider passen“, bedauert der Stürmer. Versäumt hat der Großvater nicht nur einen 6:0 (1:0)-Kantersieg der Geislinger bei Tabellenführer TSGV Wald­stetten, sondern auch einen Dreierpack seines Enkels.

Mädel hatte in der 20. Minute den Führungstreffer erzielt und legte in Hälfte zwei (54., 57.) nach. Die mit drei Gegentreffern beste Abwehr der Liga hat nur eine Torchance zugelassen. Das war in der 41. Minute, als Valerio Avigliano vor 150 Zuschauern den Ball knapp am SC-Tor vorbeischlenzte. „Wir haben überaus variabel agiert und unser System gleich zweimal umgestellt und dem des Gegners angepasst“, lobte Trainer Jasko Suvalic sein Team. Er bleibt trotz des Triumphs besonnen und erwartet das auch von seinen Spielern: „Wir genießen einfach den Moment.“

Mit dem Kantersieg hat sich der SC auch die Tabellenführung zurückgeholt. Die Geislinger sind reifer geworden. Suvalic weiß, dass es nicht immer so torreich wird wie in Waldstetten. „Da ging nahezu jeder Ball rein. Aber wenn unsere Spieler und Leistungsträger einen sehr guten Tag haben, sieht man, was alles möglich ist.“ So bekam der bisherige Tabellenerste nahezu keinen Fuß auf den Boden, wurde im Aufbauspiel ständig gestört und fand keine Lücke oder Anspielstationen.

Kurz vor der Pause hielt TSGV-Torhüter Bernd Stegmaier seine Mannschaft im Spiel, parierte erst gegen Pascal Volk und danach gegen Yannick Ruther. Fünf Minuten nach Wiederbeginn stand er zu weit vor seinem Kasten. Ein gefundenes Fressen für Karlo Petricevic, der den Ball fast von der Mittellinie mit Unterstützung des Windes ins Tor bugsierte. Mit einem Doppelpack baute Mädel den Vorsprung aus und Pascal Volk legte sogar das 5:0 nach (73.). Den Schlusspunkt setzte Petricevic in der letzten Minute. Er schob eine Vorlage von Yannick Ruther in die Maschen.

„Jetzt gehen wir alle zu Marcel nach Hause und reißen die Bude ein“, scherzte Suvalic. Einen viel kürzeren Weg zur Siegerparty werden die Geislinger so schnell nicht finden.

SC Geislingen: Bahadir – Feldmeier (70. Heinzmann), Schöll (77. Strehle), Müller, Bäumel, ­Petricevic, Volk (74. Riedel), ­Ceküc, Orlando, Mädel (79. Sönmez), Ruther.

