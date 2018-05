Fußball Kühler Kopf im Abstiegskampf

Kuchen/Geislingen / Jochen Weis

Im Leben ist alles relativ. Oder um in der Floskelsprache zu bleiben: Die einen sehen das Glas halbleer, die anderen halbvoll. Martin Braunmiller gehört zur zweiten Kategorie. Eigentlich, so möchte man meinen, müsste der Coach des Fußball-Bezirksligisten FTSV Kuchen angesichts der Tabellen-Situation seiner Mannschaft schlaflose Nächte verbringen. Die steht mit 34 Punkten auf Rang 12 der Tabelle – zwei Plätze weg vom direkten Abstieg, aber punktgleich mit Neckartailfingen, das auf dem Relegationsplatz liegt. Normalerweise bemüht man da gerne mal den Begriff „Abstiegsgespenst“.

Auf Abstiegskampf eingestellt

Doch Braunmiller will davon nichts wissen, im Gegenteil. „Stimmungsmäßig sieht es ganz gut aus bei uns, der Tabellenplatz ist auch o.k, nicht schlecht und auch nicht dramatisch“, versichert er. Dieser Optimismus hat einen einfachen Grund: „Jeder hat uns schon vor der Runde zum Absteiger erklärt – und erst recht, nachdem wir zum Saisonstart als Aufsteiger nur einen Punkt aus sechs Spielen geholt hatten“, erzählt Braunmiller: „Aber drei Tage vor Schluss haben wir noch immer alles selbst in der Hand. Wir haben seit Oktober keine zwei Spiele mehr in Folge verloren. Meine Jungs wissen, dass sie eine Niederlage nicht aus der Bahn wirft.“

Jedem in der Mannschaft sei klar gewesen, dass es allein um den Klassenerhalt gehe, führt Braunmiller aus. „Wir sind seit dem ersten Tag auf Abstiegskampf eingestellt – und wir haben den Ehrgeiz, es zu schaffen.“ Ein wenn nicht sogar der entscheidende Vorteil in einem so engen Rennen, in dem Wille und Einstellung die Waagschale in die eine oder andere Richtung kippen lassen können.

Allerdings ist Braunmiller alles andere als blauäugig, ist froh darüber, dass die Spielpause über die Pfingstfeiertage seiner Mannschaft vor der anstehenden Partie morgen, Sonntag, um 15 Uhr bei der SGM TT Göppingen (7./48 Punkte) wertvolle Zeit zum Regenerieren gegeben hat. „Die englischen Wochen davor haben uns schon zugesetzt“, sagt der Trainer, „wenn einem da irgend wann einmal sechs, sieben Leute verletzungsbedingt fehlen, ist das nicht mehr lustig. Nun haben wir endlich wieder komplett trainiert“.

Braunmiller hat die Zeit doppelt genutzt, hat mit seinen Spielern viele Gespräche geführt, um sie noch einmal zusätzlich für die anstehenden Spiele zu motivieren, hat aber auch im Training an einigen Stellschrauben gedreht, vor allem Torabschlüsse und Standardsituationen standen dabei im Fokus. „Wir haben zwar regelmäßig gepunktet, aber uns fehlt einfach die Konstanz“, erklärt Braunmiller. Dass man nun gleich auf einen nominell stärkeren Gegner trifft, interessiert den Coach wenig. „Die letzten Spieltage einer Saison sind etwas ganz Spezielles, Unvorhersehbares. Man weiß nicht, wie die Mannschaften ticken. Haben sie schon mit der Saison abgeschlossen, wenn im Prinzip nichts mehr geht? Oder geben sie doch noch alles?“, erklärt Braunmiller. „Ich fahre jedenfalls lieber nach Göppingen als nach Faurndau.“

Die Faurndauer stehen derzeit auf dem ersten Abstiegsplatz mit fünf Punkten Rückstand auf Kuchen und empfangen am Sonntag den Elften Nellingen (36), der sich ebenfalls noch nach dem Klassenerhalt strecken muss. Interessant wird zudem die Partie von Neckartailfingen, das den bereits abgestiegenen TSV Obere Fils zu Gast hat. Auch hier scheinen die Vorzeichen klar, weshalb wiederum Braunmillers Definition von der Wundertüte gilt.

Ganz entspannt lässt es indes Braunmillers Kollege Jasko Suvalic vom SC Geislingen angehen. Seine Mannschaft steht längst als Champion fest, morgen vor der Heimpartie gegen den VfL Kirchheim (5./49. Punkte) – Anpfiff ist um 15 Uhr – gibt es den Meisterwimpel. „Es geht also ganz schön feierlich los“, sagt Suvalic, der die Zeit bis zum Saisonende in vollen Zügen genießt, ehe dann endgültig die neue Runde in der Landesliga in den Fokus rückt. „Klar haben wir das alle schon in unseren Köpfen. Aber wir leben im Hier und Jetzt. Und es ist ein schönes Hier und Jetzt“, sagt Suvalic: „Dass es so früh schon um nichts mehr geht, ist eine ganz seltene Situation für einen Trainer.“ Die er am liebsten in einem Jahr mit einem vorzeitigen Klassenerhalt noch einmal erleben würde.