Coach Martin Braunmiller verbeitet trotz zwölf Ausfällen beim FTSV Kuchen vor Heimspiel gegen Neidlingen Zuversicht. SC II-Trainer Björn Esslinger freut sich auf Derby gegen Obere Fils.

Die Liste der Ausfälle beim FTSV Kuchen hat mittlerweile annähernd so viele Seiten wie die EU-Verordnung zur Einfuhr von Bananen. Vorige Woche beim TV Nellingen fehlten zehn Spieler, bei der vermeidbaren 1:3-Niederlage verletzten sich zudem Tom Vetter und Jonas Ebner. Beide fallen heute im Bezirksliga-Heimspiel gegen Mitkonkurrent TV Neidlingen ebenfalls aus.

Braunmiller lamentiert nicht

Ohne ein Dutzend zum Teil hochkarätiger Spieler, da gerät man leicht mal ins Lamentieren. Nicht so Trainer Martin Braunmiller, der hat immer noch „ein paar gute Jungs in der Hinterhand“. Langsam gerät auch der üppige FTSV-Kader an Grenzen, immerhin stehen einige Verletzte vor baldigem Comeback.

SC II als Meister der Übrigen

In der Kreisliga A 3 geht es für den SC Geislingen II nur noch darum, den dritten Platz zu verteidigen. Der TSV Obere Fils kommt am Sonntag um 15 Uhr mit fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone als noch nicht gänzlich sorgenfreier Gast.

Den vollständigen Artikel lesen Sie am Samstag, 27. April, in der GEISLINGER ZEITUNG