Bezirksliga Kuchener Mut gegen Topteam bleibt ohne Lohn

Aus den erhofften Bonuspunkten im Kampf gegen den Abstieg wurde es nichts, der FTSV Kuchen verlor trotz phasenweise imponierender Vorstellung unglücklich 1:2 bei der SG Erkenbrechtsweiler/Hochwang, die dadurch ihre Chancen auf Relegationsplatz zwei wahrte. Noch schlimmer als den FTSV erwischte es den FV Faurndau, der seine rasende Talfahrt mit einem 1:4 auf eigenem Platz fortsetzte. Dem FC Donzdorf tut das 2:2 beim abstiegsbedrohten TV Nellingen nicht weh, es war wegen des späten Ausgleichs der Gastgeber dennoch ärgerlich.

Faurndau – Oberensingen 1:4

Zur Halbzeit sah es noch nach einem Faurndauer Coup gegen den Aufstiegsaspiranten aus. Durch einen Treffer von Tobias Hamann in der 40. Minute gingen die Gastgeber mit einer Führung in die Kabine. Die war nach Wiederbeginn schnell dahin. Fatih Özkahraman drehte den Rückstand mit einem Doppelschlag (49., 56.) in einen Vorsprung für die Gäste. Nach 74 Minuten schwand auch die letzte Hoffnung des FVF: Philipp Hänssler verursachte im Strafraum ein Foul, sah dafür die Ampelkarte und Özkahraman machte per Strafstoß seinen Hattrick perfekt. Das vierte Oberensinger Tor durch Marcel Brand­stetter (90.) spielte keine entscheidende Rolle mehr.

TV Nellingen – Donzdorf 2:2

Bis zur 89. Minute durfte der Donzdorfer Anhang vom Auswärtssieg träumen, dann zerstörte TVN-Torjäger Michael Rossipal mit dem Ausgleich die Hoffnungen der Lautertäler auf drei Punkte. Zuvor hatten Timo Leicht (28.) und Tim Schraml den Rückstand durch den Treffer von Emre Kalender (20.) in eine Führung gedreht, zum Sieg reichte die aber doch nicht.

SGEH – FTSV Kuchen 2:1

(as). Sichtlich überrascht zeigten sich die favorisierten Gastgeber von dem mutigen Auftreten des FTSV Kuchen. Die Gäste hätten nach den ersten Minuten mit 3:0 in Führung liegen können, wenn nicht gar müssen, hätten sie ihre zum Teil sehenswert herausgespielten Möglichkeiten in Tore umgemünzt. So kam es schließlich wie es in solchen Fällen häufig kommt: Der Tabellenfünfte ging auf dem Kunstrasenplatz in Neuffen durch ein Eigentor von FTSV-Keeper Julian Schmiedel in Führung. Kuchen zeigte sich nur wenig beeindruckt und kam zu weiteren Möglichkeiten, der Ball wollte aber einfach nicht über die Linie. Nach einer halben Stunde verflachte die Partie zunehmend und auf beiden Seiten waren keine klaren Aktionen erkennbar, dadurch spielte sich die Begegnung weitgehend im Mittelfeld ab.

Auch nach dem Seitenwechsel gab es auf beiden Seiten nur wenige Torszenen, wobei der FTSV etwas mehr Ballbesitz verzeichnete. In der 56. Minute nutzte Peter Strobel einen Stellungsfehler in der Kuchener Hintermannschaft zum 2:0 und die Partie schien entschieden. Die Gäste bewiesen aber tolle Moral und kamen in der 80. Minute durch Alexander Ignatiev zum Anschlusstreffer. In der Schlussphase verweigerte der Schiedsrichter aus nicht nachvollziehbaren Gründen einem regulären Kuchener Ausgleichstreffer die Anerkennung und so blieb es beim glücklichen 2:1-Erfolg für den Favoriten SG Erkenbrechtsweiler/Hochwang.