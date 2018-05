Bezirksliga Krists Dreierpack sticht den von Simperl glatt aus

Kreis Göppingen / swp

Wenn zwei Spieler drei Tore schießen, kann die Freude unterschiedlich ausfallen. Der Kuchener Edgar Krist ist der Held, weil sein Dreierpack dank Yannick Ruthers Treffer zum 4:3-Sieg in Donzdorf führte und damit Alex Simperls Freude über drei Treffer erheblich trübte.

Donzdorf – FTSV Kuchen 3:4

(rh). In der ersten Minute traf Edgar Krist per Kopf gleich zum 0:1. Auf der Gegenseite scheiterte Alexander Simperl allein vor Torhüter Matthias Schmid (3.). Nach zehn Minuten schlug Luca Malkmuss den Ball weit, Simperl lief der FTSV-Abwehr davon und erzielte den Ausgleich. Krist machte per Direktabnahme das 1:2 (17.) und Yannik Ruther das 1:3 (19.). Simperl scheiterte aus spitzem Winkel (23.) und Tim Schraml köpfte knapp über das Tor (27.). Skrobic setzte sich auf links durch und bediente Simperl im Zentrum, der zum 2:3 einschob (34.). Krist machte per Fernschuss seinen dritten Treffer (38.). Kurz vor der Pause verwertete Simperl eine Ecke von Timo Leicht (44.). In der zweiten Hälfte hatte Donzdorf einige Chancen auf den Ausgleich. Matthias Riegerts Schuss strich knapp am Pfosten vorbei (51.), Simperl brachte den Ball frei vor Schmid nicht im Tor unter (62.). Eine Hereingabe von Simon Schmid klatschte an Pfosten (65.). In der 69. Minute flankte Benjamin Vetter, doch Simperl schoss aus kurzer Distanz drüber. Schraml erneut per Kopf zielte zu ungenau (76.) und auch Leicht verpasste den Ausgleich (80.).

TV Nellingen – Geislingen 2:1

(höh). Jasko Suvalic hatte gewarnt: „Das wird kein einfaches Spiel.“ Der Trainer des SC Geislingen behielt Recht: Der Tabellenführer traf auf einen hochmotivierten Gegner, der seinen Kunstrasenplatz genau kennt. Richtig zwingende Chancen spielten sich die tonangebenden Geislinger in Hälfte eins nicht heraus. Auf eine Nellinger Führung deutete wenig hin, dennoch traf Steven Helaimia mit einem sehenswerten Heber zum 1:0 (30.). Neun Minuten später schlug Furkan Uysals Distanzschuss ebenfalls im Geislinger Kasten ein. In der Nachspielzeit scheiterte Marcel Mädel bei der dicksten Geislinger Gelegenheit an Torhüter Tim-Philipp Köper. Mit Wut im Bauch kamen die Geislinger aus der Kabine und in der 52. Minute durch Nico Orlando zum Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es gegen kompakt verteidigende Gastgeber nicht.

Obere Fils – RSK Esslingen 2:4

(me). Die Gäste gingen in der 4. Minute durch Heese in Führung. Der Treffer zählte, obwohl der Ball bei der vorausgehenden Flanke bereits die Torauslinie überschritten hatte. Fünf Minuten später stand Marco Floridia goldrichtig und vollendete die perfekte Vorlage von Sandro Hensel zum Ausgleich. In der 15. Minute schoss Burak Selcuk nach einem indirekten Freistoß per Direktabnahme das Schlusslicht erstmals in Front. Christopher Gauss gelang in der 26. Minute mit einem herrlichen Tor der Ausgleich. Im zweiten Durchgang setzte sich mit zunehmender Spieldauer die bessere Physis der Gäste durch. In der 67. Minute gelang erneut Heese das 2:3, sieben Minuten später machte Augner alles klar.

Neckartailf. – Faurndau 1:0

(ms). Von Beginn an bestimmten die Faurndauer das Spiel, sie setzten immer wieder ihre flinken Flügelstürmer Bulling und Klein in Szene. Ob über Außen oder durchs Zentrum, der FVF fand zu selten den Weg durch die massierte TSV-Abwehr. Bei einem Angriff verlor Faurndau in einem Zweikampf den Ball und wurde eiskalt erwischt. Den Konter über 55 Meter schloss Röder cool vor Keeper Speidel zum 1:0 ab. In Durchgang zwei kurbelte der FVF sein Offensivspiel nochmals an. Neckartailfingen lauerte nur noch auf die eine Gelegenheit zur Entscheidung. Die bekamen die Gastgeber sogar zweimal, ließen sie aber liegen. In den Schlussminuten hatte Helmer den Ausgleich auf dem Kopf, der Torhüter reagierte glänzend. Am Ende steht der FVF mit leeren Händen da, weil er seine starke Leistung nicht in Tore ummünzte.

SGEH – FC Eislingen 1:1

(tr.) Der FCE geriet früh in Rückstand, Marco Lude setzte sich gegen vier Eislinger durch und schob zum 1:0 ein. Die Eislinger Hintermannschaft wirkte anfällig, wenige Minuten nach dem Rückstand rettete der Pfosten. Die Gäste kreierten ebenfalls Torchancen, Thomas Arngold scheiterte frei vor dem Torhüter, wenig später setzte Yunus Yilmaz entschlossen nach und spitzelte den Ball am Tor vorbei. In der 41. Minute gelang Alexander Söll per Freistoß der Ausgleich. Nach Wiederbeginn sah der Eislinger Antonino Cacciatore Gelb-Rot. Der äußerst laufschwache Unparteiische, der sämtliche Entscheidungen auf Höhe des Anstoßkreises traf, trat immer mehr in den Mittelpunkt. Yunus Yilmaz wurde am Strafraumeck gefoult, der Schiedsrichter verlegte den Tatort nach außerhalb. In der 84. Minute musste auch Yilmaz mit Gelb-Rot vom Feld. Selbst in doppelter Unterzahl ließen die Eislinger nicht locker. Bei einem Konter liefen zwei FC-Spieler allein auf den Torhüter zu, doch Anthony Fotarellis passte den Ball ins Toraus. In der Nachspielzeit wurde Aykut Durna im Strafraum gefoult und wieder gab der vom Tempo überforderte Schiedsrichter nur Freistoß statt Elfmeter.