Der FTSV Kuchen hat es am Samstag (10. Juni) in der eigenen Hand, die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A 3 und damit die direkte Rückkehr in die Bezirksliga klarzumachen. Der Mannschaft von Trainer Martin Braunmiller reicht dafür schon ein Punkt gegen die TG Böhmenkirch (Anpfiff 16 Uhr)...