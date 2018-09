Kreisliga A 3 Kollegen korrigieren Hörfehler

Kreis Göppingen / swp

Ottenbach – Geislingen II 0:4

(th). Über die komplette Spielzeit waren die Geislinger die überlegene Mannschaft und gewannen auch in der Höhe verdient. Stand es zur Halbzeit durch den Treffer von Melih Kahraman nur 0:1, machte es der SC nach der Pause mit drei weiteren Toren durch Ibrahim Mohammed, Salim Güler und Sezer Güler deutlich.

Eschenbach – KSG Eisling. 6:3

(fs). Die Szene des Spiels gab es in Minute 80: Nach einer Verletzungsunterbrechung wollten die Gäste den Ball an Eschenbach zurückspielen. Ihr Mitspieler Ahmad Mohammad hatte es offenbar nicht gehört und schoss den Ball freistehend ins Tor. Die KSG zeigte danach großen Sportsgeist und ließ Denis Streckel zum 6:2 alleine ins Tor laufen. Zuvor hatte es lange nach einer einseitigen Begegnung ausgesehen. Die Gastgeber dominierten in Hälfte eins nach Belieben, ließen Ball und Gegner laufen. Lukasz Soberka, Felix Steiger, Davide Melissano und Loris Wagner trafen zum 4:0-Pausenstand. Nach Wiederbeginn kamen die Gäste besser in die Partie und verkürzten durch Marco Caredda. Marc Hartmann machte alles klar, ehe die Szene der Partie folgte. Mit dem Schlusspfiff verkürzte Dario Biancorosso nach feiner Einzeleistung.

Albershausen – Faurndau 1:2

(rp). Entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis nahm der Schiedsrichter, als er TSGV-Angreifer Peter Renn nach einer Reaktion auf eine Tätlichkeit von Cengiz Kurtcu die Rote Karte zeigte (23.), der Faurndauer aber ohne Strafe blieb. Simon Henzler brachte den TSGV in Unterzahl mit einem fulminanten Schuss in Führung (39.), die Kurtcu mit einem ebenso sehenswerten Schuss ausglich (62.). 13 Minuten vor Schluss bekam Breuer einen Meter außerhalb des Strafraums den Ball an den Ellenbogen geschossen, der Schiedsrichter entschied dennoch auf Elfmeter. Walter Brenner nahm das Geschenk an und verwandelte zum glücklichen Siegtreffer.

TV Deggingen – Salach 1:1

(ue). Vor dem Spiel hätte der TVD ein Unentschieden gegen den Vorjahres-Vize unterschrieben, am Ende ärgerten sich die meisten Degginger über zwei verlorene Punkte. Salach lag zur Pause durch einen Treffer von Fabian Coskun (33.) vorn, Durchgang zwei gehörte den Gastgebern. Timo Rebmann glich aus (54.), Salach hatte dank Windunterstützung mehr vom Spiel, die besseren Chancen besaß Deggingen. Nachdem Daniel Vögele wegen Meckerns die Rote Karte gesehen hatte (80.), verteidigte der TVD geschickt und war durch Konter dem Siegtor sogar näher als die drängenden Gäste.