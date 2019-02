Heiningen Kickers heute in Heiningen

Heiningen / mom

Zum Abschluss der Testspielreihe in der Vorbereitung auf die Verbandsliga-Restsaison empfängt der FC Heiningen heute die Stuttgarter Kickers im Sportpark. Um 14 Uhr führt der Cheftrainer des Oberligisten, Tobias Flitsch, seine Mannschaft auf den Kunstrasen, sozusagen in sein ehemaliges „Wohnzimmer“. Immerhin prägte Flitsch über Jahre hinweg maßgeblich den Aufstieg des Voralb-Klubs. Mit von der Partie ist sein Co-Trainer Armin Orhan, in Heiningen als Spieler und Trainer der Reserve bestens bekannt. Mit einem Heimsieg starteten die Degerlocher erfolgreich in die zweite Halbserie und übernahmen damit wieder die ­Tabellenführung. mom