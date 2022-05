Matej Maglica und Streli Mamba sind im Augenblick die prominentesten Beispiele für Akteure, die es in den vergangenen Jahren über den Oberligisten Göppinger Sportverein in den bezahlten Fußball geschafft haben. Der 1998 in Slavonski Brod (Kroatien) geborene Maglica kam 2019 von Liga-Konkurrent T...