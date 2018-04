Fußball-Bezirksliga Junior im Abi-Prüfungsstress, Routinier ohne Spielpraxis

Kuchen/Wiesensteig/Mühlhausen / Von Thomas Friedrich

An der 2:4-Pleite beim TV Nellingen am Sonntag wird der FTSV Kuchen noch lange knabbern. Nicht weil die Mannschaft eine große Chance ausgelassen hat, sich ganz weit von den Abstiegsplätzen abzusetzen. „Viel schlimmer als die Niederlage“ findet Trainer Martin Braunmiller die Verletzung von Torwart Julian Schmiedel, der sich bei einer Abwehraktion das Kreuzband riss und für den Rest des Jahres ausfällt.

Da Ersatztorwart Matthias Schmid noch im Urlaub weilt, saß in Nellingen kein Keeper mehr auf der Bank und mit Lukas Lallemand musste ein Feldspieler ins Tor. Im wichtigen Nachholspiel morgen beim Drittletzten FV Faurndau hätte Braunmiller schon gerne einen ausgewiesenen Experten zwischen den Pfosten. Der Findungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. A-Junior Jannis Rigl, der Schmid am Sonntag im Kreisliga-Team vertrat, hat diese Woche Abitur-Prüfungen und zudem heute Abend ein Pokalspiel mit den A-Junioren. Braunmiller schwebt auch noch eine andere Idee vor. Im Sommer hat der langjährige Stammkeeper Martin Raschke seine Karriere beendet, der Trainer würde ihn gerne zum Comeback überreden.

Wer auch immer morgen im Tor steht, von Akkordarbeit glaubt der Trainer seinen Keeper befreit zu wissen. In den vergangenen Wochen stand die Abwehr stabil und ließ nach Braunmillers Zählung „höchstens fünf Torschüsse“ zu. Die abzuwehren, traut der Kuchener Coach „jedem der beiden“ zu.

Dummerweise fehlt morgen aber auch einer von denen, die dem Schlussmann Arbeit abnehmen sollen. Innenverteidiger Sascha Blum verletzte sich in Nellingen ebenfalls und Braunmiller kann sich „nicht vorstellen“, dass er sich morgen einsatzfähig meldet.

Angesichts dieser personellen Probleme mag sich der FTSV-Trainer gar nicht erst mit der Frage beschäftigen, welche Auswirkungen der Rauswurf seines Faurndauer Trainerkollegen Patrick Sührck am Montagabend auf die Partie haben könnte. Die Kuchener haben genug mit sich selbst zu tun, der Trainer sieht immer noch „genügend Dinge, die es zu verbessern gilt“. Eine positive Nachricht immerhin gibt es für den FTSV-Coach: Mittelfeld-Motor Edgar Krist ist aus dem Urlaub zurück und steht morgen bereits im Kader.

Obere Fils will Serie stoppen

Schlusslicht TSV Obere Fils hat ganz andere Sorgen. Vom Klassenverbleib will selbst Trainer Ömer Telci nicht mehr reden, es geht derzeit mehr darum, den scheinbar unabwendbaren Abstieg in die Kreisliga A verträglich zu moderieren. Morgen will der TSV im Heimspiel gegen den Viertletzten TSV Berkheim die Niederlagenserie stoppen. Der erst im Februar eingestiegene Telci hofft nach fünf Niederlagen in Folge auf seine ersten Zähler als Bezirksliga-Trainer.

Einen gewissen Aufwärtstrend seiner Schützlinge hat er erkannt, zuletzt beim 1:2 gegen Spitzenteam TT Göppingen standen sie „dicht vor dem Ausgleich“. Mit dem Auftritt der Seinen war der Coach zufrieden, zehn Minuten ausgenommen. In dieser Phase hat „jeder irgendwelche Kunststückchen versucht“, grantelt Telci. Zur Strafe hat’s „zweimal geklingelt“ und die schöne Führung war schnell futsch. Sollte seine Mannschaft auch morgen vorlegen, darf sie nach Telcis Wunsch den Vorsprung „gerne etwas länger halten“.

Ausgerechnet der beste Schütze fehlt morgen, Burak Selcuk steht wegen Spätschicht nicht zur Verfügung, Ersatzmann Marco Floridia ist gerade erst aus einer langen Verletzungspause zurückgekommen und noch ein Stück vom erforderlichen Fitnessstand entfernt. Floridia ist aber Telcis „einziger Anwärter“ auf Selcuks Posten. Bringt der Trainer den Stürmer von Beginn an, hat er ein bestimmtes Szenario im Blick. Bevor Floridia sich ermüdet auswechseln lässt, sollte er drei Tore geschossen haben. In dem Fall, scherzt Telci, „können wir auch ohne Stürmer zu Ende spielen“.