Bezirksliga Joker Sönmez nimmt noch mehr Spannung aus dem Titelrennen

Kreis Göppingen / swp

Das war wohl das Meisterstück: Sven Sönmez’ Siegtor zum 1:0 zementiert die Hierarchie in der Bezirksliga. Der SC Geislingen führt die Tabelle jetzt mit zwölf Punkten Vorsprung an.

Oberens. – Geislingen 0:1

(höh). Der SC ließ sich auch von seinem schärfsten Verfolger nicht bremsen und feierte einen in solchen Spielen hilfreichen dreckigen 1:0-Erfolg. Der eingewechselte Sven Sönmez war kaum drin in der Partie, da schoss er in der 71. Minute das entscheidende Tor. Den ersten Hochkaräter hatte Oberensingen, SC-Torhüter Jonas Pangerl verkürzte geschickt den Winkel. Die Geislinger hatten Mühe, in die Zweikämpfe zu kommen, spielten sich aber vor gut 200 Zuschauern bis zur Pause dennoch einige klare Chancen heraus. Zunächst schoss Pascal Volk volley vorbei (18.), in der 27. Minute setzte Yasin Ceküc den Ball aus fünf Metern übers Tor. Kurz nach dem Wechsel fehlte dem Oberensinger Gazi Boylu die Präzision. Wenig später hätte der SC in Führung gehen können, aber Marcel Mädel schoss nach Pass von Nico Orlando in die Füße eines Gegenspielers. Nach Sönmez’ Treffer hielt der SC alle Trümpfe in der Hand, erst recht nach der Ampelkarte gegen Oberensingens Nico Crisigiovanni.

Neuhausen – FV Faurndau 1:1

(ms). Von Beginn an spielten beide Teams mit offenem Visier und kamen zu vielen Torchancen. Meist verfehlten die Schützen ihr Ziel oder scheiterten an den starken Keepern Speidel und Timoschenko. Fast mit dem Pausenpfiff schob Colic einen Elfmeter neben das Faurndauer Tor. Einen nicht entscheidend geklärten Ball an der Mittellinie nutzte Neuhausen zur Führung. Der über den rechten Flügel gespielte Angriff endete bei Colic, der den Ball nur noch ins Tor tropfen lassen musste. Der FVF steckte den Rückschlag weg, spielte weiter nach vorne und belohnte sich mit dem Ausgleich (65.). Hamann setze Zimmermann in Szene, dessen präzise Flanke köpfte Patrick Haug zum Ausgleich ein. Beide Teams spielten auf Sieg. In der 85. Spielminute hatte der FVF den Siegtreffer auf dem Fuß, als Klein von der Grundlinie Haug freispielte, der Ball auf dem Fildergeläuf aber versprang und Keeper Speidel dem Faurndauer Stürmer den Ball vom Fuß schnappte.

TT Göppingen – RSK Essl. 2:1

(ka). Wer vorne nicht trifft, wird hinten bestraft – aber nicht immer. In der vierten Minute der Nachspielzeit vergaben die Gastgeber freistehend die Chance zum 3:1 und im Gegenzug rettete Emre auf der Linie den Sieg. Den hatten sich die Göppinger redlich verdient. Zittern mussten sie nur wegen mangelhafter Chancenverwertung und einem großartigen Esslinger Torhüter, dem zudem dreimal das Aluminium half. In der 44. Minute schoss Liridon Elezaj einen Freistoß an den Pfosten, Kujtim Elezoj reagierte gedankenschnell und staubte zum 1:0 ab. In der 60. Minute legte Konstantinos Kostidis mit einem sehenswerten Schuss das zweite Tor nach, nach dem Esslinger Anschlusstor per Elfmeter (70.) wurde es doch noch spannend.

Donzdorf – Neckartailfing. 4:3

(rh). Donzdorf begann stark, eine Freistoßflanke von Marc-Simon Szenk setzte Matthias Riegert an den Pfosten (9.). Auf der Gegenseite war Keeper Christian Czeisz bei einem Kopfball von Denis Köhler zur Stelle (17.). Nach einer halben Stunde schoss Timo Leicht nach einer Hereingabe von Simon Schmid aus kurzer Distanz vorbei. Kurz danach verwertete Schraml eine Vorlage von Benjamin Vetter zum 1:0 (33.). Drei Minuten später war Leicht Nutznießer von Vetters Vorarbeit und baute den Vorsprung aus. Czeisz rettete per Glanzparade gegen Köhler (39.), ehe Joshua Szenk die Maßvorlage seines älteren Bruders Marc-Simon zum 3:0 nutzte. Matthias Wilhelms Anschlusstreffer (45.) konterte Leicht im Gegenzug mit dem 4:1. Gleich nach Wiederbeginn verkürzte Marcel Schneider per Heber. Riegert scheiterte am TSV-Keeper (53.), Marc-Simon Szenk schoss aus zehn Metern drüber (58.) und Plachy köpfte für die Gäste an die Latte (62.). In der 74. Minute zielte der TSV-Stürmer genauer, doch der FC rettete das 4:3 ins Ziel.

Neidlingen – Obere Fils 2:0

(me). Der Gastgeber war von Beginn an optisch überlegen, jedoch blieb Obere Fils bei Kontern stets gefährlich. Vor allem Hüseyin Bayri beschäftigte die Neidlinger Hintermannschaft. Nach dem Führungstreffer für den TVN durch Lukas Pflüger (25.) hatte Nico Klein den Ausgleich auf dem Fuß, sein Heber von der Strafraumkante streifte an der Latte entlang. Kemal Telci scheiterte mit einem strammen Schuss am Neidlinger Keeper. In Hälfte zwei hatten die Gastgeber die erste Chance, Torwart Christian Mayer rettete großartig gegen Patrick Kölle. Danach war Obere Fils am Drücker, Bayris Schlenzer flog knapp am Tor vorbei. Nachdem Kölle auf 2:0 erhöht hatte (75.) und der TSV im Gegenzug nach einem Foul an Patrick Fuhrmann keinen Elfmeter bekam, war die Entscheidung gefallen.

Kuchen – FC Eislingen 3:2

(as). Nach vorsichtigem Abtasten in der ersten halben Stunde kam mehr Leben in der Partie, Lallemands Distanzschuss flog übers Eislinger Tor. In der 37. Minute belohnten sich die Gastgeber für ihre Mühen und Yannick Ruther traf zur Führung. Nach Wiederbeginn nahm die Partie Fahrt auf, in der 59. Minute schloss erneut Ruther einen perfekt vorgetragenen Angriff über Karahan und Krist mit einem herrlichen Schuss in den Winkel zum 2:0 ab. Mit der ersten Eislinger Gelegenheit gelang Yilmaz der Anschlusstreffer (65.), der den Gästen wieder Leben einhauchte. Der FTSV ließ zehn Minuten vor Schluss eine zweite FCE-Torchance zu, und auch die war drin. Kidik stellte mit dem Ausgleichstreffer den Spielverlauf auf den Kopf. Drei Minuten vor Schluss belohnte Kien­bacher nach schönem Zuspiel von Güler den FTSV mit dem Siegtreffer für die couragierte Leistung.