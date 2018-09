Fußball Jebenhausens Serie hält weiter an

Jebenhausen / nr

Die Frauen des TV Jebenhausen haben in der Landesliga auch das dritte Spiel in Folge gewinnen können. Damit dauert ihre Siegesserie seit dem 7. Juni 2017 weiter an. Damals hat man das Relegationsspiel zur Landesliga verloren.

Das Punktspiel beim SV Winnenden wurde mit 7:1 gewonnen. Von Anfang an waren die TV-Damen spielbestimmend, jedoch dauerte es bis zur 21. Minute, ehe Mona Vogel einen sehr gut vorgetragenen Angriff zum 0:1 vollendete. In der 35. Minute konnte Sabrina Mulke auf 2:0 erhöhen, sie nutzte einen Fehler in Winnendens Abwehr.

In der zweiten Halbzeit hatte man das Spiel jeder Zeit im Griff und in der 56. Minute traf Stefanie Mattes mit einem schönen Schuss zum 0:3. Winnenden kam immer weniger in die Zweikämpfe und Jebenhausen erhöhte in der 60. und 63. Minute durch Mona Vogel und Erja Bredow auf 5:0. Der einzige nennenswerte Angriff von Winnenden wurde in der 71. Minute mit einem schönen Schuss abgeschlossen und führte zur Ergebniskosmetik zum 1:5 durch Celina Hiss. In der 80. und 86. Minute machte Erja Bredow ihren Hattrick perfekt und erzielte nach ihrer Einwechslung weitere zwei Treffer zum 1:7-Endstand. nr

TV Jebenhausen: Staudenmayer – Weiß, Vogel, Law-Grünwald, Mattes, Bredow (45. Torras-Pique), Esposito, Mulke (60. Mulke), Thielmann (62. Miller), Kuhn, Rau (67. Wolff).