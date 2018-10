Tamm Jebenhäuser Arbeitssieg

Tamm / nr

Die Partie in Tamm begann für die Jebenhäuser Landesliga-Fußballerinnen perfekt. Gleich der erste Angriff wurde gut zu Ende gespielt und Mona Vogel traf in der ersten Minute zum 0:1. Danach war man weiter torgefährlicher und hätte nachlegen müssen, doch gute Chancen wurden ausgelassen. Tamm hatte in der ersten Hälfte nur eine nennenswerte Chance. Ein Freistoß aus dem Halbfeld wurde nach innen getreten und eine Spielerin versuchte, den Ball volley zu nehmen, doch der Schuss verfehlte das Tor. Kurz vor der Pause erhöhte Nina Torras-Pique mit einem Weitschuss auf 2:0. Danach hatte der Gast das Geschehen im Griff und weiter die besseren Chancen, jedoch war man im letzten Drittel zu unkonzentriert. Die Heimelf war nur durch Freistöße gefährlich, konnten aber kein Kapital daraus schlagen, womit Jebenhausen einen „Arbeitssieg“ verbuchte. nr