Fußball In Durchgang zwei schlägt Bad Boll zu

Bad Boll / Adolf Schöllkopf

Bad Boll dominierte die Partie nahezu über die gesamte Spielzeit und sicherte sich mit einem ungefährdeten 2:0-Sieg über Lokalrivale Weilheim drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Der Gast kam bei besten Bedingungen gut in die Begegnung. Zaglauer steckte den Ball mit einem herrlichen Pass auf Sturmkollege Lisac durch, dessen Schuss strich nur knapp am langen Boller Pfosten vorbei. Dies war die erste und eigentlich einzige Weilheimer Tormöglichkeit. Bad Boll setzte die Vorgaben von Trainer Geiger geschickt um, stand hinten sicher, ließ nichts zu und wartete vorne geduldig auf Gelegenheiten. Diese blieben aber auch beim Gastgeber im ersten Durchgang Mangelware. Die einzige Chance hatte Falzone in der 34. Minute, doch sein 20 Meter-Schuss ging knapp neben das Tor. In der 41. Minute holte Weilheims Heim den Bad Boller Hansjörg Aust auf Höhe der Mittellinie mit einem rüden Foul von den Beinen und wurde dafür nach anschließender „Rudelbildung“ vom sehr gut leitenden Schiedsrichter Josifidis vom Platz gestellt.

Bad Boll erhöhte im zweiten Durchgang den Druck gegen den jetzt in Unterzahl agierenden Gegner und kam zu Tormöglichkeiten. Die erste setzte Philipp per Kopf nach Flanke von Djorovic knapp neben das Tor (55.). Fünf Minuten später fiel die verdiente Bad Boller Führung. Hummel und Ayyildiz störten mit einer Ball-Eroberung das Aufbauspiel der Gäste. Hummel ließ einen Zuckerpass folgen auf Sebastian Aust, der Weilheims Torhüter Brenken aus 20 Metern mit einem platzierten Flachschuss keine Abwehrchance ließ und zum 1:0 für seine Farben traf. In der 66. Minute sorgten die Platzherren für die Vorentscheidung. Persch setzte mit einem Pass in die Schnittstelle der Weilheimer Viererkette Mittelstürmer Hummel in Szene. Dieser wurde abgeblockt, doch Hansjörg Aust schaltete am schnellsten. Dessen ersten Schuss parierte Brenken, den Abpraller verwertete Hansjörg Aust aber zum 2:0.

Der Gast hatte im Anschluss an diesen Treffer nichts zuzulegen. Felix Hummel auf Seiten des TSV Bad Boll traf in der 73. Minute aus 22 Metern nur die Querlatte. Am Ende verbuchte der Gastgeber mit diesem Sieg seinen 25. Pluspunkt und besitzt damit einen Vorsprung von sechs Zählern und 23 Toren auf den Relegationsplatz, den der FC Germania Bargau innehat. Der Abstiegskampf geht dennoch ohne Pause weiter, am kommenden Wochenende geht es zum TV Echterdingen.

TSV Bad Boll: Scherrenbacher – Philipp, Kivotidis, Hartmann (46. Ayyildiz), Djorovic, Persch, Sebastian Aust, Hansjörg Aust (67. Maticevic), Falzone, Damanti (82. Seidl), Hummel (77. Zuljevic).

SR: Fotis Josifidis.

Tore: 1:0 S. Aust (60.), 2:0 H. Aust (66.). – Zuschauer: 150.