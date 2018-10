Kreisliga A 3 Im späten Spielrausch auf den Gipfel

Kreis Göppingen / swp

Ottenbach – FC Eislingen 3:2

(th). Jonas Kuckartz brachte den TSV früh in Führung (3.). Danach bestimmten die Gäste das Spiel, schafften aber durch Fabian Abramowitz nur den Ausgleich. Direkt nach Wiederbeginn traf Simon Kottmann zum 2:1, kurz danach parierte TSV-Torwart Christian Nagel einen Elfmeter von Nicolas Schreiber. Sandro Delic glich erneut aus (70.), auf die dritte Ottenbacher Führung durch Christian Frey (74.) fand der FC aber keine Antwort mehr.

Eschenbach – Faurndau 4:0

(fs). Vor 300 Zuschauern hatte in Hälfte eins Faurndau mehr vom Spiel, der TSV die besseren Chancen. Nach starker Vorbereitung von Heiko Allmendinger musste Loris Wagner nur noch einschieben (17.). Im zweiten Durchgang hatte zu Beginn der FV Faurndau wieder mehr Ballbesitz, aber kaum zwingende Chancen. In der Schlussphase spielten sich die Gastgeber in einen Rausch. Allmendinger krönte sein Solo mit dem 2:0 (63.), Marcus Sorg traf per Heber zur Entscheidung (67.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Denis Streckel, der Steigers Vorlage nutzte (88.).

SC Geisl. II – Wäschenb. 3:3

(es). Nach 18 Minuten gingen die Gastgeber durch Ibrahim Mohammed in Führung, der ein Zuspiel von Heiko Mühlhäuser einschob. Nur zwei Minuten später jubelten die Geislinger erneut, als Edgar Krist eine Polat-Ecke einköpfte. In der 28. Minute erhöhte Krist nach Mohammed-Vorarbeit gar auf 3:0. Der SC fühlte sich sicher und ließ die Gäste gewähren, Sven Lechleitner per Foulelfmeter (39.) und Lucas Außenlechner (45.) bestraften die Nachlässigkeit. Nach Wiederanpfiff machte Wäschenbeuren Druck, Patrick Graf gelang der Ausgleich (76.).

Jebenhausen – Albersh. 2:3

(mhl). Die Sportfreunde verschliefen die erste Hälfte komplett und lagen durch die Treffer von Stefan Bader (2.) und Marc Barron (42.) zur Pause verdient 0:2 hinten. In Hälfte zwei war das Bemühen der Mannschaft erkennbar, als Lohn sprang das 1:2 durch Niklas Geigers Kopfball heraus. Bastian Bisschop schloss einen der gefährlichen Konter des TSGV zum 1:3 ab (69.). Nach dem Anschlusstreffer durch David Govorusic (75.) drängten die SF auf den Ausgleich, vergaben aber sämtliche Torchancen.

TSG Zell – Obere Fils 3:1

(tb). In der 15. Minute brachte Torjäger Marco Floridia die Gäste in Führung, die Jens Kronenberger kurz vor der Halbzeit ausglich. Eine Viertelstunde nach der Pause köpfte Abwehrchef Peter Schwegler den Ball zum 2:1 in die Maschen. Obere Fils drückte jetzt auf den Ausgleich, hatte aber Pech im Abschluss oder fand im Zeller Keeper seinen Meister. Kurz vor Schluss machte Mark Hohnecker mit dem 3:1 alles klar.

ASV Eisl. – KSG Eislingen 4:1

(tn). Nach schwachem Beginn geriet der ASV durch Ibrahim Yildirim in Rückstand (13.), fand danach aber besser ins Spiel und Ainea Toska glich aus (24.). Nach der Pause spielte nur noch der ASV und Toska schoss sein Team in Front (55.), nachdem er drei Minuten zuvor die Latte getroffen hatte. Der KSG fiel offensiv nichts ein, Alessandro Trevisanis Fernschuss zum 3:1 (74.) war daher praktisch die Entscheidung. Den Schlusspunkt setzte Orlindo Botsi nach tollem Solo (87.), Teamkollege Giuseppe De Vivo sah noch die Ampelkarte.