Oberliga Ihr Herz schlägt für Rot-Schwarz

Göppingen / Wolfgang Karczewski

In Göppinger Fankreisen wird italienisch gesprochen. Die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf werden unter anderem vom Fanclub „Bianco Verde“ (Weiß-Grün) unterstützt, die Oberliga-Fußballer des Sportvereins von „Rosso Nero“ (Rot-Schwarz), dem ersten Fanclub des Vereins überhaupt.

„Wir wollen das Team bestmöglich supporten (unterstützen), sowohl auswärts als auch zu Hause“, erklärt Alexander Schelling, einer der Initiatoren des Fanclubs. Gegründet wurde Rosso Nero Anfang des Jahres von fünf Freunden, die schon seit längerer Zeit zu den Spielen des Sportvereins pilgerten. Mittlerweile gehören 17 Anhänger „im Alter von 13 bis Ü50“ dem Fanclub an, wie Schelling erzählt. Die meisten sind zwischen 20 und 30.

Die Namensfindung gestaltete sich zunächst schwierig, bis die Initiatoren im Internet auf einen Fanclub des AC Mailand stießen, der ebenfalls die Vereinsfarben in seinem Namen trägt. Der AC wird in Italien oft wegen der Klubfarben Rot und Schwarz als „rossoneri“ bezeichnet. „Wir haben uns vorher darüber informiert, ob dies kein gewaltverherrlichender Fanclub ist. Das war uns sehr wichtig“, betont Schelling.

Ein harter Kern von fünf bis sieben Leuten sind Allesfahrer, die jedes Spiel der Göppinger besuchen, egal wie weit sie entfernt sind. Früher gehörten einige Fanclub-Mitglieder den aktiven Fanszenen der Bundesligisten VfB Stuttgart, Bayern München und Borussia Dortmund an. Dazu zählt auch Schelling, der den VfB unterstützte. Mittlerweile besuchen die Göppinger Fans nur noch selten die Spiele der Erstligisten. „Der große Fußball entfernt sich immer mehr vom ursprünglichen Fußball. Da gehe ich lieber nach Göppingen“, erklärt Schelling.

Die Anhänger des Sportvereins drücken nicht nur ihrem Klub, sondern auch Frisch Auf die Daumen, einige haben sogar eine Dauerkarte für die Heimspiele in der EWS-Arena oder gehören dem Fanclub Bianco Verde an. Zeitliche Überschneidungen kommen jedoch selten vor, weil die Fußballer samstags spielen, während die Spiele der Handballer in der Regel auf Donnerstag oder Sonntag angesetzt sind. Aber nicht nur zu Frisch Auf, sondern auch zu Oberliga-Konkurrent FV Ravensburg haben die Rosso Nero einen engen Draht. Als die Göppinger Ende September in Oberschwaben antraten, wurde die Fanfreundschaft offiziell besiegelt. „Wir sind ganz herzlich empfangen worden und freuen uns schon auf das Rückspiel in Göppingen“, schwärmt Schelling.

Sportlich gesehen ist das Fanclubmitglied mit den bisher gezeigten Leistungen seines Lieblingsvereins zufrieden – wenn da nur nicht das große Verletzungspech wäre. Dennoch traut er dem Sportverein noch einiges zu: „Wenn alles reibungslos läuft und keine weiteren Verletzungen dazukommen, ist ein einstelliger Platz drin, wenn’s ganz gut läuft, sogar Platz vier oder fünf.“

Um ihre Unterstützung für den Verein nicht nur verbal mit Sprechchören, sondern auch visuell zu dokumentieren, lassen sich die Fanclub-Mitglieder einiges einfallen. Einmal wöchentlich treffen sie sich zum Basteln. Beim jüngsten Heimsieg über den SSV Reutlingen am Samstag schwenkten sie eine große Fahne mit den Initialen des Fanclubs, R und N. Hinzu kamen mehrere Transparente am Zaun. Für das nächste Heimspiel am 3. November gegen den FC Nöttingen ist bereits eine neue Fahne in der Mache: eine Collage mit dem Hohenstaufen drauf. Schelling: „Heimatverbundenheit und Regionalität sind uns wichtig.“