Fußball-Verbandsliga Hinten raus bleibt FC-Fans fast Luft weg

Laupheim / Timo Rees

Am Morgen vor dem Spiel erreichten das Trainerteam noch drei gesundheitsbedingte Absagen, wodurch der Heininger Tross mit nur 14 Spielern die Reise nach Laupheim antrat. Schon nach sechs Minuten folgte der nächste Nackenschlag. Nachdem Suwaibu Sanyang einen Rückpass zu kurz gespielt hatte, brachte er seinen Gegenspieler zu Fall und Ivan Vargas Müller verwandelte den Elfmeter zur Laupheimer Führung.

Die Gäste zeigten sich keineswegs geschockt und hielten dagegen. In der 18. Minute zirkelte Benjamin Kern einen Freistoß vors Tor und André Kriks köpfte freistehend zum Ausgleich ein. Von nun an entwickelte sich ein Spiel mit wenigen klaren Torchancen. Gegen Ende des ersten Durchgangs drängten die Gastgeber auf die Führung, die Sekunden vor dem Halbzeitpfiff gelang. Simon Dilger bekam im Heininger Strafraum viel zu viel Platz und nutzte ihn zum 2:1.

Der FCH startete besser in die zweiten 45 Minuten und hätte bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff ausgleichen müssen, doch der Kopfball von Mike Tausch verfehlte sein Ziel um Haaresbreite. Besser machte es Dominik Mader, als er einen an Lennart Zaglauer verurachten Foulelfmeter zum 2:2 einschob (50.). Direkt nach dem Treffer war die Partie für FC-Schlussmann Marius Funk beendet. Nachdem ihn bereits im ersten Durchgang muskuläre Beschwerden plagten, ging es nicht mehr weiter. Für ihn kam Ruben Olmo-Godoy ins Spiel.

Beide Teams setzten weiter auf einer geordnete Defensive, die Anzahl der klaren Torchancen war überschaubar. Wenn aber eine Mannschaft mal vor das gegnerische Tor kam, wurde es gefährlich. Laupheims Julian Haug köpfte nach einer Ecke ganz knapp über die Latte. Auf der Gegenseite verpasste Mader eine Kriks-Hereingabe und Kevin Gromer setzte den zweiten Ball über den Fangzaun. Max Hölzli traf nach starkem Solo das Außennetz. Die Gastgeber verursachten beim Heininger Anhang in der Schlussphase gleich zweimal fast Atemstillstand. In der 88. Minute schlief die Heininger Abwehr bei einem Freistoß und drei Laup­heimer machten sich auf den Weg Richtung Tor. Im letzten Moment kam Sanyang angerauscht und klärte. Bei einer Ecke in der Nachspielzeit reagierte Olmo-Godoy gegen einen Kopfball aus kürzester Distanz hervorragend und sicherte das leistungsgerechte 2:2-Unentschieden, mit dem sich beide Mannschaften anfreunden konnten.

FC Heiningen: Funk (51. Olmo-­Godoy) – Hölzli, Gromer (86. Egger), Reichert, Kern, Tausch, D‘Onofrio (72. Ruther), Kriks, ­Sanyang, Klack (46. Mader), Zaglauer.