Fußball-Oberliga Hinten dicht, vorne Dicklhuber

Göppingen / Von Andreas Böhringer

Spielleiter Ingo Miede sah im Offensivspiel bereits in der Vorwoche beim 1:0-Sieg in Spielberg eine Steigerung und attestierte den Seinen auf einem guten Weg zu sein, den Verlust von Mittelstürmer Domenico Botta aufzufangen. Beim überzeugenden 2:0 gegen den SSV Reutlingen legten die Rot-Schwarzen noch eine Schippe drauf, lieferten eine tolle Mannschaftsleistung ab und hatten gegen das Spitzenteam von der Kreuzeiche immer die bessere Antwort parat.

Gegen eine physisch starke Reutlinger Elf setzte SV-Trainer Gianni Coveli Übungsleiter auf eine massierte Mittelfeldzentrale mit Cerimi, Schwarz und Brück, in der Offensive war Kevin Dicklhuber der Fixpunkt in der Angriffsmitte.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der Renner (2.) und auf der Gegenseite Reisig (8.) die ersten Möglichkeiten hatten, verschafften sich die Gäste zunächst mehr Spielanteile, doch Mitte der ersten Hälfte gelang es dem Sportverein zunehmend, den Ball in den eigenen Reihen zu halten und die Begegnung zu kontrollieren. Nach einem Reutlinger Fehlpass spielte Serour den Ball auf Renner, den Reisig von den Beinen holt. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Kevin Dicklhuber sicher zum 1:0 (30.).

„Wir waren heute richtig stark und haben mutig nach vorne gespielt“, erklärte der Torschütze, der seinen zweiten Treffer selbst einleitete, als er an der Strafraumgrenze seinen Gegenspieler aussteigen ließ, mit Serour Doppelpass spielte und aus zwölf Metern überlegt einschob (35.). „Wir haben uns Chancen erarbeitet und gleich getroffen“, sah der 29-Jährige gute Kombinationen, die oftmals durch die Mitte vorgetragen wurden, wobei der Linksfuß dabei oftmals als Anspielstation gesucht wurde und die Bälle auf nachrückende und einlaufende Kollegen prallen ließ. Die Aufgaben erledigte Dicklhuber hervorragend, „obwohl Mittelstürmer normal nicht meine Position ist“, wie er zugab, „aber wie alle anderen stelle auch ich mich in den Dienst der Mannschaft.“

Nach dem Wechsel hielten die Göppinger die Konzentration hoch, boten Reutlingen keine nennenswerten Räume an und waren bei den vielen Flanken, die aus dem Halbfeld in den Strafraum flogen, stets gut sortiert. Was durchkam, stellte Torhüter Kevin Rombach vor keine großen Probleme. „Was wir als Team geackert haben, war der Wahnsinn“, lobte Dicklhuber das läuferische und kämpferische Engagement der Gastgeber, die in einigen aussichtsreichen Kontersituationen die Präzision vermissen ließen und damit die vorzeitige Entscheidung verpassten. Coveli hatte „über die komplette Spielzeit das Gefühl, dass wir stabil sind und nie Bedenken, dass die Partie kippen könnte“. Der Trainer verteilt „ein ganz dickes Lob an die Mannschaft“. Er verlor nicht die Ruhe – zu stark und abgeklärt traten seine Schützlinge in diesem Prestigeduell auf. „Wir haben umgesetzt, was der Coach wollte, es war ein verdienter Sieg“, kommentierte Dicklhuber. Am Samstag um 15.30 Uhr wartet mit dem Tabellendritten FSV 08 Bissingen bereits das nächste Spitzenteam auf den Sportverein.

SV Göppingen: Rombach – Loser (83. Frank), Stierle, Mägerle, Osipidis, Cerimi, Brück, Schwarz, Serour (68. Kotiukov), Dicklhuber (86. Ziesche), Renner (75. Leonhardt).

SSV Reutlingen: Jurkovic – Schiffel, Reisig, Vogler, Lübke, Eiberger, Di Biccari, Kuengienda (46. Schwaiger), Gümüssü (83. Gashi), Sessa (63. Elfadli), Avdic (58. Schmitt).

Tore: 1:0, 2:0 Dicklhuber (30./FE, 35.). SR: David Schmidt (Frankfurt). Zuschauer: 1000.