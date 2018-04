Fußball Heininger Triumph im Topspiel

Heiningen / Andreas Böhringer

Erster gegen Zweiter: Besser geht es nicht in der Fußball-Landesliga. Den Zuschauern im Heininger Sportpark wurde gestern beim Gipfeltreffen zwischen dem heimischen FC und dem TSGV Waldstetten einiges geboten. Das bessere Ende hatte der FC Heiningen für sich. Die Mannschaft von Trainer Denis Egger gewann mit 4:1 (3:0).

„Wir waren heute einfach brutal effektiv. So ein Sieg fühlt sich richtig superschön an“, schwärmte der Coach. Zu Beginn des Spitzenspiels nahmen die Gäste das Heft des Handelns in die Hand. Gleich zwei Chancen hatte Wald­stettens Stürmer Marcel Waibel in der Anfangsphase: In der siebten Minute lief der Waldstetter durch die Schnittstelle in der Heininger Abwehr. Sein Schuss von der Strafraumgrenze ging allerdings knapp links am Kasten von Torhüter Marius Funk vorbei. Nur drei Minuten später hatte Waibel die große Chance zum Führungstreffer des Tabellenzweiten, doch seinen Kopfball konnte Keeper Funk parieren. „Da haben wir Glück gehabt“, bekannte Trainer Egger.

Fast aus dem Nichts fiel in der 18. Minute der Führungstreffer der Gastgeber. Nach einem langen Ball in den 16-Meter-Raum legte Dominik Mader den Ball per Kopf auf Marius Kaufmann ab, der aus 15 Metern mit einem unhaltbaren Schuss zum 1:0 traf. Im Gegenzug landete ein Schuss von Waldstettens Jonas Kleinmann am Außennetz.

Sechs Minuten nach dem Führungstor legte der Gastgeber nach. Nachdem die Heininger gesehen hatten, dass TSGV-Keeper Bernd Stegmaier zu weit vor seinem Kasten stand, landete ein 45-Meter-Schuss des FCH an der Latte. Mader reagierte am schnellsten und traf per Kopf zum 2:0. Vier Minuten vor dem Seitenwechsel traf Benjamin Kern mit einem wunderschönen Freistoß sogar zum 3:0. Die hohe Pausenführung spiegelte allerdings nicht die Kräfteverhältnisse wider, denn die Gäste aus Waldstetten waren ebenbürtig, aber nicht so effizient wie der Landesliga-Spitzenreiter.

Im zweiten Abschnitt verdienten sich die Schwarz-Gelben ihre Führung. Sie spielten besser gegen den Ball und agierten cleve­rer. Doch zunächst markierte Waldstetten in der 53. Minute das 1:3 nach einem Alleingang von Valerio Avigliano. Fünf Minuten später hatte Heiningens Michael Neumann das 4:1 auf dem Fuß. Sein Schuss aus 15 Metern verfehlte jedoch knapp sein Ziel.

Neun Minuten später machte es der kurz zuvor eingewechselte Talha Kavak besser. Nach einem Alleingang ließ er mit einem überlegten Schuss dem Waldstetter Torwart Stegmaier keine Abwehrmöglichkeit. Damit war die hochklassige Partie entschieden.

FC Heiningen: Funk – Reichert, Rössler, Neumann, Maglio, Hölzli, Mader (64. Kavak), Klack, Kern (77. Gümüssu), Kaufmann (69. Carfagna), Kriks (87. Isik).

TSGV Waldstetten: Stegmaier – ­Jimenez (52. Cetinkaya), Ebner, Fischer, Avigliano, Rosenfelder, Kubitzsch (52. Lastardzhiev), ­Özgür, Kleinmann, Molner, ­Waibel.

Schiedsrichter: Josifidis (Onstmettingen).

Tore: 1:0 Kaufmann (18.), 2:0 Mader (24.), 3:0 Kern (41.), 3:1 Avig­liano (53.), 4:1 Kavak (67.).

Zuschauer: 450.