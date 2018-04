Fußball Heininger Heimkehr mit hängenden Köpfen

Hofherrnweiler / Timo Rees

Alle Jahre wieder müssen die Fußballer des FC Heiningen den Rückweg vom TSG-Sportgelände mit hängenden Köpfen antreten. Bei der 0:4 (0:3)-Klatsche kam kaum ein FC-Akteur auf Normalform, sodass die Niederlage in Ordnung geht.

Die Partie konnte für den Spitzenreiter nicht schlechter beginnen. Nach nur vier Minuten musste Raphael Maskow, der den beim Warmmachen verletzten Marius Funk vertrat, hinter sich greifen. TSG-Torjäger Niklas Groiß wurde im Strafraum bedient und beförderte das Leder sehenswert in den Torknick. Die Gäste fanden nicht ins Spiel und selbst Routinier Benjamin Kern unterliefen fatale Fehler. Ein zu kurz geratenen Rückpass (12.) führte beinahe zum 2:0, doch Pietro Maglio, der am Vortag sein FC-Engagement um eine Spielzeit erweitert hatte, klärte in höchster Not. Die Gastgeber hielten den Druck nahezu durchgehend aufrecht. In der 15. Minute bekam Timo Frank eine mit dem Kopf weitergeleitete Ecke auf den Fuß und netzte locker ein. Heiningen verfiel in eine kurze Schockstarre, kam aber in der 23. und 27. Minute zu den ersten Chancen. Schüsse von Dominik Mader und André Kriks wurden von der TSG-Abwehr geklärt. Direkt danach waren wieder die Gastgeber in Person von Niklas Groiß am Drücker. Zunächst rettete Maskow mit einem starken Reflex, keine Zeiger­umdrehung später geriet Groiß in Rücklage und schoss übers Tor. Auf der anderen Seite scheiterte Mader mit einem Kopfball am Keeper. Kurz darauf war das Spiel für Mader gelaufen. Nach einem Foul ging es für ihn nicht weiter und Toni Carfagna kam in die Partie. Sekunden vor dem Pausenpfiff donnerte ein wuchtiger Reichert- Kopfball nach Eckballvorlage von Benjamin Kern haarscharf über die Latte. Besser machte es auf der anderen Seite Niklas Groiß, der durch die wie Trainingshütchen wirkende Heininger Abwehr tänzelte und trocken zum 3:0-Pausenstand einschoss.

Der zweite Durchgang verlief unspektakulär, Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware und die TSG hatte das Spiel im Griff. In der 51. Minute machten die Gastgeber mit dem 4:0 endgültig den Deckel auf die Partie. Oliver Rieger hatte keine Mühe, sich gegen gleich mehrere FC-Abwehrspieler durchzusetzen und traf flach ins Toreck. Das 0:4 ist ein herber Dämpfer für den Tabellenführer, von dem nun am Freitag im Spitzenspiel gegen den Zweiten Waldstetten eine Reaktion kommen muss. Timo Rees

FC Heiningen: Maskow – Reichert, Maglio, Rössler, Mader (35. Carfagna), Klack, Hölzli (58. Isik), Kern (50. Kaufmann), Kavak (65. Gümüssu), Lissner, Kriks.

SR: Jan Streckenbach.

Tore: 1:0 Groiß (4.), 2:0 Frank (15.), 3:0 Groiß (45.+1), 4:0 Rieger (51.).

Zuschauer: 150.