Fußball-Verbandsliga Heininger Gast auf Augenhöhe

Heiningen / Markus Munz

Zum Start in die zweite Saisonhälfte empfangen die Verbandsliga-Fußballer des FC Heiningen am Samstag um 15 Uhr die Mannschaft von Calcio Leinfelden-Echterdingen. Beide Klubs trennt im engen Tabellenmittelfeld nur ein Zähler. Der FC Heiningen hat mit 22 Punkten die Nase vorn und belegt aktuell Platz sieben.

Das Team von Trainer Denis Egger möchte auch nach den ersten 90 Pflichtspiel-Minuten des Jahres auf jeden Fall weiter vor den Gästen stehen. „Ich erwarte einen richtig starken Gegner, der auch personell nochmal aufgestockt hat“, warnt Egger, „Calcio hat genug Spieler, die jederzeit mal eine Eins-gegen-Eins-Situation holen und damit ein Spiel entscheiden können.“ So geschehen im Hinspiel, als die Heininger nach einem starken Auswärtsspiel bis zur 89. Minute mit 2:0 führten, ehe Gentian Lekaj aus dem berühmten Nichts der Anschlusstreffer gelang. Am Ende der vierminütigen Nachspielzeit setzte Josip Pranjic für Calcio noch einen Freistoß zum Ausgleich in den Winkel. „Wenn wir sie ins Kombinationsspiel kommen lassen, wird es ganz schwer. Das dürfen wir nicht zulassen“, fordert Egger von den Seinen gleich volle Konzentration gegen den Ball ein. Dreißig Gegentore in den ersten 16 Spielen waren zu viel. Der Coach will auf dem Weg zum angestrebten Klassenerhalt in der Rückrunde deutlich weniger gegnerische Chancen gestatten. „Das hat in den Testspielen überwiegend gut funktioniert, auch nach vorne sind wir mutiger geworden“, wähnt der 30-Jährige sein Team nach ordentlich verlaufener Vorbereitung auf einem guten Weg.

In Tim Roos vom TSV Weilheim hat der Trainer im Winter auch eine Verstärkung eben für die Defensive dazubekommen. Der 24-jährige Neuzugang kann 36 Oberliga-Einsätze vorweisen und in der Abwehr oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Der 1,90-Meter-Mann stand bei FCH-Sportchef Edmund Funk schon länger auf dem Zettel. „Er hat viel Übersicht in der Spieleröffnung und verfügt über eine hohe Passqualität“, lobt Denis Egger seinen Neuzugang, „zudem ist er ein ruhiger und angenehmer Charakter und bereits gut integriert.“ Nach dem Abgang von Pietro Maglio zum SV Ebersbach ist Tobias Rössler in den Spielerrat aufgerückt und damit einer der Stellvertreter von Kapitän Benjamin Kern. Rössler konnte nach langer Verletzung die Vorbereitung voll mitmachen, genauso wie Samuel Lopes Silva, der seine Knieprobleme überstanden hat, und auch Lennart Ruther, den in der Vorrunde immer wieder Blessuren zurückwarfen. Wegen einer Roten Karte im Testspiel in Bad Boll verpasste Ruther zuletzt das Vorbereitungs-Highlight gegen die Stuttgarter Kickers (2:3). Gegen Calcio ist er aber spielberechtigt. Dagegen droht Dominik Mader auszufallen. Der Torjäger wird von einem Muskelfaserriss ausgebremst. „Das ist schade, denn er war in der Vorbereitung voll da. Ich hoffe auf seinen Einsatz, aber wir müssen abwarten, ob es reicht“, zeigt sich Egger eher pessimistisch.