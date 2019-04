Essingen übte von Beginn an enormen Druck aus. Die erste Chance hatten aber die Gäste. André Kriks bekam einen öffnenden Pass der Essinger Verteidigung in die Füße gespielt, täuschte einen Seitenwechsel an und versuchte es aus großer Distanz. TSV-Keeper Jonas Gebauer musste nicht eingreifen, da der Ball knapp drüber ging. Nun startete der TSV eine 20-minütige Angriffswelle. Zunächst scheiterte Marc Gallego nach einem Konter über Stani Bergheim an FC-Keeper Marius Funk. Kurz darauf setzte Bergheim selbst einen Kopfball knapp neben den Pfosten. Zwei Minuten später musste Tobias Rössler auf der Linie klären. Es brannte lichterloh im Heininger Strafraum und die Essinger Führung schien eine Frage der Zeit zu sein. In der 24. Minute zog Bergheim von der Strafraumkante ab, Funk war auf dem Posten. Eine Zeigerumdrehung später schob Bergheim das Leder in die Maschen, stand aber im Abseits. Zahlreiche weitere Torannäherungen vereitelte entweder Marius Funk oder wurden teils fahrlässig vergeben. Nach 30 Minuten bediente bei einem Heininger Entlastungsangriff Gianluca D’Onofrio Max Hölzli, der aus 15 Metern draufhielt. Der Schuss wurde abgefälscht und sorgte für die erste FC-Ecke. Der Essinger Dauerdruck flachte ab und die Heininger fanden besser ins Spiel. In der 37. Minute hielt Kern aus der Distanz drauf, aber der Schuss ging knapp links vorbei. Sekunden vor der Pause gab es noch eine Rudelbildung. Auf Höhe der Mittellinie war D’Onofrio übel attackiert worden und musste verletzt vom Feld. Der Unparteiische verwarnte Weissenberger lediglich mit der gelben Karte, ehe es mit dem für Heiningen schmeichelhaften 0:0 in die Pause ging.

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs war Essingen tonangebend. In der 51. Minute nagelte Gallego den Ball freistehend übers Gehäuse. Eine Minute später fiel die Führung. Nachdem ein Foul an Benjamin Kern im Mittelfeld nicht geahndet worden war, bediente Tim Ruth den mitgelaufenen Maximilian Eiselt, der locker einschob. Die Gäste versuchten sofort, zum Ausgleich zu kommen. Lennart Zaglauer köpfte eine Tausch-Flanke aber ein gutes Stück drüber. Kurz darauf stand es 2:0. Marc Gallego zog mit einer starken Einzelleistung in den Strafraum und zog ab. Im Zentrum bekam Mike Tausch den Fuß nicht mehr weg und beförderte das Spielgerät ins eigene Tor. Die Hausherren nahmen nun Tempo aus der Partie. In Minute 68 köpfte Kriks eine Freistoßflanke von Benjamin Kern knapp vorbei. In der Schlussphase rückte erneut der unsichere Unparteiische in den Mittelpunkt, als er Max Hölzli nach einem Foul von Silas Klack vom Feld stellte und auch auf Nachfrage nicht erklären konnte, weshalb er Hölzli die Karte zeigte. Es blieb beim 2:0, der FCH musste ohne Punkte die Heimfahrt antreten. Timo Rees

FC Heiningen: Funk – Rössler, Ruther, Reichert, Hölzli, Tausch, Kern, D‘Onofrio (46. Klack), Kriks, Mader (75. Lopes Silva), Zaglauer.