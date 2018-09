Verbandsliga Heiningen hat einen Punkt im Visier

Heiningen / ab

Eine Woche nach der ersten Niederlage der Saison gastiert Fußball-Verbandsligist FC Heiningen am Samstag um 15.30 Uhr beim FSV Hollenbach und will die zu hoch ausgefallene 0:4-Heimpleite gegen den VfB Neckarrems vergessen machen.

In der Jako-Arena wartet auf die Mannschaft von Denis Egger ein schwer einzuschätzendes FSV-Team, das einen größeren personellen Umbruch hinter sich hat und noch auf der Suche nach Form und Konstanz ist. Die verjüngte Truppe, die vom ehemaligen Akteur Martin Kleinschrodt trainiert wird, blieb bisher hinter den Erwartungen zurück und rangiert mit sechs Zählern auf Platz 13. Im abgelaufenen Spieljahr ging Hollenbach, damals Absteiger nach vielen Jahren Oberliga-Zugehörigkeit, in der Rückrunde die Puste aus und als Tabellenvierter wurde der angepeilte Wiederaufstieg verpasst. Zuletzt setzte es beim bis dato sieglosen FC Albstadt eine 2:4-Niederlage, die auch von Torjäger Fabian Czaker (fünf Tore in fünf Partien) nicht verhindert werden konnte.

Dominik Mader muss zuschauen

Auch die Schwarz-Gelben müssen am Wochenende auf ihren Goalgetter verzichten, denn der letztjährige Landesliga-Torschützenkönig Dominik Mader (Bild) flog im Spiel gegen den VfB Neckarrems mit Gelb-Rot vom Platz und ist gesperrt. In den beiden bisherigen Auswärtsauftritten teilte sich die Egger-Truppe jeweils die Zähler mit den Gegnern, womit man am Samstag in Hollenbach sicherlich einverstanden wäre.

Eine Woche darauf empfängt der FC Heiningen mit den Sportfreunden Dorfmerkingen einen Titelaspiranten, bevor es zum bisher punktlosen Schlusslicht FC Wangen, Tabellenvierter der Saison 2017/18, geht. ab