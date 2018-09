Fußball Heiningen fehlt komplette Elf

Heiningen / Markus Munz

Verbandsligist FC Heiningen fehlt ausgerechnet vor dem Aufeinandertreffen mit Spitzenreiter SF Dorfmerkingen am Samstag um 15.30 Uhr eine komplette Mannschaft. Trainer Denis Egger muss nach der denkwürdigen Partie in Hollenbach auf drei gesperrte und eine Reihe von verletzten Akteuren verzichten. „Insgesamt fehlen mir mit den Langzeitverletzten elf Spieler. Aber wir werden alles reinschmeißen, was wir noch haben, um Dorfmerkingen ärgern zu können“, verspricht der 30-Jährige.

Hoffnung macht Egger der gute Auftritt beim FSV Hollenbach. Trotz der unschönen Begleitumstände und der schlussendlichen 0:2-Niederlage sah er dort „die beste Auswärtsleistung meiner Amtszeit“. Die Mannschaft habe alles abgerufen, aber sich trotz Chancen nicht belohnen können. Pietro Maglio verschoss nach zwanzig Minuten einen Foulelfmeter. „Dafür müssen wir uns an die eigene Nase fassen“, weiß ­Denis Egger.

Den ersten Platzverweis gegen Lennart Zaglauer kurz vor der Halbzeit habe seine Mannschaft noch gut weggesteckt und sich auch zu zehnt Chancen zur Führung erarbeitet. „Wir haben alles versucht, sind dann aber einmal unachtsam und kassieren nach einem Abstimmungsproblem das Gegentor“, so der Heininger Coach. In der Schlussphase folgten noch ein Elfmeter zum 0:2, Rot für Suwaibu Sanyang und Gelb-Rot für Mike Tausch.

Zu den Schiedsrichterentscheidungen will Egger „nicht mehr viel sagen“, lobt aber in diesem Zusammenhang die Gastgeber für ihr faires Verhalten. Dadurch konnte bei der Sperre für San­­yang, den es in dieser Saison schon zum zweiten Mal mit Rot ­erwischt hat, das Mindestmaß von einem Spiel erreicht werden. Zu Zaglauers umstrittener Tätlichkeit steht das Urteil im Moment noch aus. „Letztlich haben sich die Entscheidungen summiert und das zieht dich natürlich runter“, sagt Übungsleiter Egger.

Zum unerfreulichen Abschluss gab es noch einen Brand im Vereinsheim, der aber glücklicherweise ohne Folgen blieb. „Das hat die Emotionen wieder runtergenommen, da ging es nur um die Gesundheit“, schließt Egger das Kapitel Hollenbach ab. Er ist froh, dass der FC Heiningen in der aktuellen personellen Situation auf dem heimischen Kunstrasen gegen den Tabellenführer antreten kann. Mit Dominik Mader kehrt immerhin ein Leistungsträger nach einem Spiel Sperre in die Mannschaft zurück.

Dagegen wird der Aufsteiger einige Wochen auf Samuel Lopes Silva verzichten müssen. Der Neuzugang vom TSV Weilheim hat eine Meniskusverletzung erlitten. Lennart Ruther befindet sich im Aufbautraining. „Jetzt können die Jungs auf sich aufmerksam machen, die bisher nicht so häufig gespielt haben“, erklärt Egger.

Die anreisenden Sportfreunde Dorfmerkingen charakterisiert Denis Egger als konstantes ­Kollektiv, das stark über die ­Physis agiert. „Es wird knackig, aber wenn wir so agieren wie letzten Samstag, dann ist für uns etwas drin.“