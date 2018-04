Fußball Heimsieg dank Doppelschlag

Göppingen / Markus Munz

Zwei Geniestreiche in einer ansonsten mäßig aufregenden Oberliga-Partie zwischen dem Sportverein Göppingen und der TSG Backnang führten gestern Abend vor 350 Zuschauern an der Hohenstaufenstraße zu einem Doppelschlag durch Shaibou Oubeyapwa (36.) und Domenico Botta (40.) und entschieden das Spiel zu Gunsten der Gastgeber. „Das war ein Arbeitssieg“, erklärte Göppingens Trainer Gianni Coveli, „man hat gemerkt, dass uns in der zweiten englischen Woche die Frische etwas gefehlt hat. Wir hatten zuletzt lauter Highlight-Spiele gegen Topteams, daher waren meine Spieler vom Kopf her etwas müde. Das hat dazu geführt, dass wir heute oft nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben.“

Mit Ausnahme des gesperrten Kevin Dicklhuber hatte Coveli nach viel Rotation in den vergangenen Wochen gegen Backnang seine stärkste Formation ins Spiel geschickt, die sich jedoch schwer tat, weil „wir mit vielen Nachlässigkeiten im Passspiel den Gegner stark gemacht haben“, fand Coveli.

Der Coach schickte deshalb schon nach einer halben Stunde Offensivmann Michael Renner zum Warmmachen, ehe der Sportverein quasi aus dem Nichts die Führung erzielte. Domenic Brücks perfekten Diagonalpass von der Mittellinie erreichte Shaibou Oubeyapwa schneller als der herauseilende Backnanger Torwart Pascal Bertram. Oubeyapwa spitzelte den Ball am Keeper vorbei ins lange Eck und erzielte mit seinem siebten Saisontreffer das Tor zum 1:0.

Ebenfalls zum siebten Mal war kurz danach Domenico Botta erfolgreich. Francis Ubabuike ließ seinen Gegenspieler Giosue Tolomeo im Zweikampf schlecht aussehen und passte in die Mitte, wo Botta nur noch den Fuß hinhalten musste.

„Da haben wir zwei Mal gutes Umschaltspiel gezeigt und die Tore schön herausgespielt“, lobte Coveli, während sein früherer Schützling Tobias Armbruster mit individuellen Fehlern haderte. „Wir waren eigentlich gut im Spiel, haben dann aber bei den Toren geschlafen“, meinte Armbruster, der wegen eines Muskelfaserrisses an alter Wirkungsstätte nicht für die TSG Backnang auflaufen konnte, „wären uns die Fehler nicht passiert, hätten wir das Spiel anders gestalten können. So aber hat Göppingen es souverän zu Ende gespielt und letztlich verdient gewonnen. Wir haben uns in der Box nicht ­entscheidend in Szene setzen können.“

Und was auf das Tor der Göppinger kam, entschärfte Kevin Rombach. „Kompliment an die Mannschaft, dass sie trotz allem wenig zugelassen und sich in den richtigen Momenten zusammengerissen hat“, erklärte Coveli, der sich in der zweiten Hälfte mehr Chancen gewünscht hätte. „Aber manchmal muss man so ein Spiel einfach nach Hause bringen.“

SV Göppingen: Rombach – Kotiukov, Stierle Mägerle, Osipidis (63. Loser), Brück, Cerimi, Schwarz (63. Kadrija), Ubabuike (55. ­Renner), Botta, Oubeyapwa (78. ­Ziesche).

TSG Backnang: Bertram – Schmid, Bauer, Tichy, Tolomeo, Coutroumpas (61. Sessa), Gleißner, Biyik (83. Leon Maier), Geldner, Loris Maier (61. Baez Ayala), Marinic.

Schiedsrichter: Marco Zauner (Bühlerzell).

Tore: 1:0 Oubeyapwa (36.), 2:0 Botta (40.).

Zuschauer: 350.