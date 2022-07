Der GZ-Pokal hat für ein Jahr neues Zuhause: Im Finale des Fußball-Traditionsturniers trug sich am Dienstagabend Croatia Geislingen in die Siegerliste ein. Allerdings ging es im Finale vor 840 Zuschauern gegen die SG Bad Überkingen/Hausen in die doppelte Zusatzschicht – was nicht verwundert, sc...