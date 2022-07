Den Sieg in Gruppe A hatte die SG Bad Überkingen/Hausen schon in der Vorwoche mit zwei Siegen klargemacht. Am Dienstag ging es noch darum, wie sich die beiden Teams dahinter einsortieren. Gruppenzweiter wurde fast erwartungsgemäß der FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach, der auf die glatte 0:4-Niederlage ...