Steht bald ein neuer Name in der Siegerliste des GZ-Pokals? Oder trägt sich dort ein Verein zum nunmehr dritten Mal ein? Im Endspiel der 28. Auflage des Fußball-Traditionsturniers in Gosbach treffen am Mittwoch (9. August) um 18.30 Uhr Vorjahresfinalist SG Bad Überkingen/Hausen und der Cup-Sieger...