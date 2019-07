Am Mittwochabend steigt in Deggingen das Eröffnungsspiel der 26. Auflage. Fünf der elf Teams spielen höherklassig, maximal drei von ihnen erreichen das Halbfinale.

Bislang haben beim GZ-Pokal entweder der Vorjahresgewinner oder der Heimverein das Turnier eröffnet. Bei der 26. Auflage bedurfte es keiner Entscheidung. Der TV Deggingen bestreitet das Eröffnungsspiel in Personalunion als Cupverteidiger und Gastgeber. Heute um 18.30 Uhr eröffnet der A-Ligist das Turnier gegen den FTSV Kuchen II.

Deggingen und Kuchen sind Favorit

Im Vorjahr feierte der TVD seinen fünften Triumph, nur der FTSV Kuchen hat mehr. Der Bezirksligist ist mit sieben Titeln der Rekordsieger und wird das in jedem Fall auch nach dem 26. Turnier bleiben. Mit den beiden erfolgreichsten Vereinen der Turniergeschichte sind auch gleich die großen Favoriten bei dieser Auflage genannt. Zu den chancenreichsten Herausforderern zählen die A-Ligisten TSV Obere Fils und SC Geislingen II.

Auf den Sieger warten wieder 500 Euro

Spätestens am Freitag in einer Woche stehen die vier Halbfinalisten fest, die dann am Montag, 29. Juli, um einen Platz im Finale spielen. Für den gibt’s schon mal 400 Euro, der Gewinner des Endspiels am Mittwoch, 31. Juli, nimmt neben dem Wanderpokal 650 Euro mit. Auf den besten Torschützen des Turniers wartet erneut ein Scheck über 125 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen Sie morgen, 17. Juli, in der GEISLINGER ZEITUNG.

So wird gespielt in Deggingen Gruppe A

TV Deggingen I

TSV Obere Fils

TKSV Geislingen

FTSV Kuchen II

Gruppe B

TSV Gruibingen

SG Hausen-Überkingen

FTSV Ditzenbach/Gosb.

SV Altenstadt

Gruppe C

FTSV Kuchen I

SC Geislingen II

TV Deggingen II